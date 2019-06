SLD szykuje powrót do przeszłości. Dyduch, Iwiński mogą startować do Sejmu?

Bartosz Arłukowicz podawany jest na opozycji jako przykład polityka, który miał bardzo dobrą, bo aktywną kampanię. I to właśnie on obecnie poddaje krytyce kolegów, którzy takiego sukcesu jak on w wyborach nie odnieśli. – Bartek Arłukowicz zrobił wyliczenia, z których wynikało, że gdyby nasze jedynki na listach zrobił taką kampanię jak on, to cała lista zrobiłaby wynik o 3 proc. większy – mówi polityk opozycji. I winą za wynik obarcza obsadzenie pierwszych miejsc politykami SLD. – Włodzimierz Cimoszewicz nie robił żadnej kampanii. Bogusław Liberadzki podobnie – mówi nasz rozmówca. I twierdzi, że przecież Koalicja Europejska na pierwszych miejscach na listach mogła umieścić młodszych polityków lewicy, takich jak Barbara Nowacka, czy Grzegorz Napieralski. Ale nic nie wskazuje na to, że lewica będzie stawiała na młodych

SLD w wyborach do parlamentu krajowego może pokazać prawdziwy powrót do przeszłości. – Kogo Sojusz wytypuje na listy? Tam już nikt młody nie został. Już wyobrażam sobie, jak z Dolnego Śląsku startuje Marek Dyduch [urodził się w Świdnicy koło Wrocławia – red.], a z Warmii i Mazur Tadeusz Iwiński – ironizuje nasz rozmówca.

