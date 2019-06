Ruch Pawła Kukiza w rozsypce? Terlecki: Posłowie z Kukiz'15 proszą o przyjęcie ich do klubu PiS

– Nie chcemy być tak optymistyczni czy tak przekonani o swoich możliwościach, żeby mówić o większości konstytucyjnej. Nam na razie chodzi o to przede wszystkim, żeby mieć bezpieczną większość, czyli taką większość, która pozwoli rządzić samodzielnie – stwierdził Ryszard Terlecki w wywiadzie dla Radia Kraków – Wolelibyśmy rządzić sami, na to się nastawiamy, taka będzie kampania, aby to osiągnąć – dodał.

Terlecki odniósł się też do sytuacji panującej w ruchu Kukiz’15.

– Kukiz'15 wymieniany najczęściej jako nasz ewentualny koalicjant, rozsypuje się – powiedział szef klubu parlamentarnego PiS – W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz’15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas – stwierdził.

Terlecki przyznał też, że jego zdaniem również PSL będzie zmuszony do wejścia z kimś w koalicję, bo aktualnie ugrupowanie stoi „w rozkroku”. – Czy iść z Koalicją, co daje pewność uzyskania pewnej liczby mandatów czy ryzykować samemu i narazić się na nieprzekroczenie – bo to zawsze jest możliwe – progu wyborczego. Obserwujemy ten spór, czy tę dyskusję, wewnątrz PSL i czekamy na jej wynik – stwierdził.

