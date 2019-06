PiS wygrywa wybory do Sejmu z dużą przewagą. Nowy sondaż

Z sondażu przeprowadzonego przez Kantar wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w czerwcu największe poparcie uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość (34 proc.). Na drugim miejscu z 10 proc. stratą byłaby Platforma Obywatelska. Do Sejmu weszłyby jeszcze: Wiosna Roberta Biedronia z 8 proc. poparciem oraz ruch Kukiz’15, który zdobył w sondażu 7 proc. głosów. Z badania opublikowanego przez Kantar wynika, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie przekroczyłoby progu wyborczego.

Wybory parlamentarne 2019

Wybory parlamentarne odbędą się w Polsce jesienią. Pod koniec maja 2019 roku Beata Szydło podała najwcześniejszy możliwy termin ich przeprowadzania. Jednocześnie zastrzegła, że jest za wcześnie na definitywne określanie daty. Beata Szydło była w piątek 31 maja gościem „Sygnałów dnia” w Polskim Radiu. Wicepremier została zapytana o to, na ile są prawdziwe spekulacje, że wybory do Sejmu mogą odbyć się 13 października. – To najwcześniejszy możliwy termin, który wynika z kalendarza wyborczego, i jest prawdopodobne, że może on być dniem wyborów, oczywiście – zaznaczyła polityk. Dodała, że datę wyborów ogłasza prezydent, „więc na pewno będzie decydująca jego opinia w tej sprawie”.

Czytaj także:

Internauta pyta, kiedy nastąpi „odpedalenie kraju”. Kontrowersyjna odpowiedź burmistrza Przeworska