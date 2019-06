Wiosna bliżej Koalicji Europejskiej. Biedroń upoważniony do rozmów z liderami KE

– Chcemy nie tylko dokonać wielkiego wyboru na jesieni, ale przede wszystkim chcemy doprowadzić do tego, żeby to był wspólny wybór, żebyśmy pokazali na opozycji, że jesteśmy wspólnotą – powiedział Robert Biedroń na konferencji w Warszawie, informując o decyzji Rady Krajowej Wiosny. Upoważniła go ona do „rozmów z Koalicją Europejską” .

Koalicja Europejska powstała z udziałem Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i innych ugrupowań oraz środowisk na potrzeby startu w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie ugrupowania opozycyjne dokonują nowych przymiarek przed jesiennymi krajowymi wyborami parlamentarnymi.

– Władze Wiosny uznały, że wspólny start może doprowadzić do tego, iż obecna opozycja wygra wybory parlamentarne albo nie pozwoli uzyskać PiS większości konstytucyjnej w Sejmie – wyjaśnił Biedroń.

– Mam nadzieję w najbliższych dniach spotkać się z liderami Koalicji Europejskiej – PO, Nowoczesnej i PSL, między innymi z Grzegorzem Schetyną – żeby rozmawiać o tym, jak połączyć opozycję, jak doprowadzić do tego, żebyśmy nie stali tylko przed wyborem, jak bardzo opozycja przegra, ale żebyśmy stanęli w końcu przed szansą jak bardzo opozycja wygra – mówił Biedroń. Przypomniał, że rozmowy Wiosny z SLD już trwają.