Paweł Kukiz ma 10 dni na zawarcie porozumienia przed wyborami. Oto ustalenia klubu Kukiz'15

„Dziś odbyło się całodniowe posiedzenie Klubu Kukiz’15. Bardzo dobre rozmowy, konkretne ustalenia, a co najważniejsze – wszystko to w prawdziwie zespołowej atmosferze. Jest determinacja i wola dalszej walki o normalne państwo i lepszą Polskę. O nowy ustrój, niskie podatki, o kontrolę Obywateli nad władzą” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz.

Lider ruchu Kukiz'15 przekazał, że wiele rozmów koncentrowało się wokół tego, jakie pułapki na mniejsze opcje polityczne zastawia „postbolszewicki (ustrojowo i mentalnie) POPiS, dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce” . Kukiz podkreślił przy tym, że członkowie jego ugrupowania wiedzą jak takie pułapki ominąć, dlatego ustalili, że „ ruch obywatelski Kukiz’15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu” .

„Jednocześnie pozostajemy otwarci na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki” – dodał Kukiz.

„Otrzymałem od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu. Termin zawarcia tych porozumień to czas maksymalnie do 15.07.2019” – poinformował lider Kukiz'15.

Paweł Kukiz przekazał też, że jego ruch zamierza rozpocząć akcję zbierania osób, które pomogą w kontroli prawidłowości przebiegu wyborów jako członkowie komisji.

Czytaj także:

Paweł Kukiz: Kiedyś na ulicach w Polsce popłynie krew