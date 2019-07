Najnowszy sondaż. Tylko w tym wariancie opozycja może powalczyć PiS-em

Zjednoczeni, czy nie? Jeśli razem, to w jakim składzie? - od czasu porażki w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele opozycji zastanawiają się, w jakiej konfiguracji pójść do jesiennych wyborów, by mieć szansę stawić czoła PiS-owi. Pewną podpowiedź przynosi sondaż Kantar, który publikuje Radio Zet.

W badaniu wzięte zostały pod uwagę dwa scenariusze – pierwszy, gdy ugrupowania opozycyjne idą do wyborów osobno i drugi, zakładający budowę koalicji wokół Platformy Obywatelskiej, obejmującej zarówno SLD, jak i PSL. Jak podaje Radio Zet, PiS ma nad Zjednoczoną Opozycją 3 pkt proc. przewagi, przy czym na ugrupowanie rządzące chce głosować 40 proc. ankietowanych. Mniejsze szanse na równą walkę z partią Jarosława Kaczyńskiego ma opozycja w wariancie osobnego startu poszczególnych ugrupowań. Przy takim układzie PO dostaje 26 proc. głosów, Wiosna 6, a pozostałe partie, w tym PSL i SLD plasują się poniżej progu wyborczego. Szanse na obsadzenie stanowisk w parlamencie ma jeszcze Kukiz'15. PO przed trudną decyzją Z informacji „Wprost” wynika, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej w ostatnich dniach zleciło wewnętrzne badania dotyczące poparcia dla partii w dwóch wariantach. Pierwszy to koalicja z SLD. Drugi – samodzielny start. Z sondażu wyszło że przy drugiej opcji ugrupowanie uzyskuje wynik na poziomie 31 proc., a w szerokiej koalicji 38 proc. W. żadnym przypadku nie wygrywa z PiS. – Z punktu widzenia Platformy różnica nie jest więc duża, a liczba mandatów jakie straci PO w wariancie koalicyjnym znacząca – komentował nasz informator. Czytaj także:

