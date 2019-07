RMF FM: Władysław Teofil Bartoszewski wyborczą jedynką PSL-Koalicji Polskiej w Warszawie

Jak donosi RMF FM, jedynką PSL-Koalicji Polskiej w stolicy ma być Władysław Teofil Bartoszewski, polski historyk, antropolog, syn Władysława Bartoszewskiego. Niewykluczony ma być również start z warszawskich list PSL-u Michała Mazowieckiego, syna byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że ludowcy zdecydowali, że do wyborów pójdą pod szyldem PSL-Koalicja Polska, czyli na osobnej liście niż Koalicja Obywatelska. Celem ugrupowania jest zdobycie 8-10 proc. poparcia i stworzenie ok. 20-osobowego klubu w nowym parlamencie.

– My do tej Koalicji (Obywatelskiej – red.) się nie wybieramy. Jesteśmy o kilka dni do przodu i realizujemy własny projekt. Nie rozumiem, skąd jest to przekonanie u części publicystów i chyba u samego Schetyny, że rozmowy z PSL trwają. One miały charakter pozorny – mówił w „Kwadransie politycznym” w TVP1 Marek Sawicki z PSL. – My ogłosiliśmy swoją ofertę 1 czerwca, powtórzyliśmy 6 lipca, że budujemy Koalicję Polską” – dodał.

PSL ma oficjalnie pokazać swoje listy na początku sierpnia. W niedługim czasie mają również pokazać program i zorganizować konwencję, na której głos zabiorą rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy, którzy zdecydują się na budowanie Koalicji Polskiej.

Wspólne listy z Pawłem Kukizem?

Wciąż trwają rozmowy o wspólnym starcie PSL i ruchu Kukiz'15. Marek Sawicki potwierdził, że wczoraj odbyły się rozmowy Piotra Zgorzelskiego z PSL i wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki z Kukiz’15. – Zaraz będziemy uzgadniali kolejne wspólne kroki. W mojej ocenie jest bardzo dużo szans (na wspólny blok z Kukizem – red.) – twierdzi Sawicki.

Czytaj także:

Czarzasty do PSL: Nie znajdziecie na polu w trakcie żniw 10 proc. w zbożu