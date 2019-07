Tomasz Zimoch „jedynką” KO w Łodzi. Hanna Zdanowska w proteście opuszcza sztab wyborczy

– Nie ukrywam, że proponowałam zupełnie inna listę kandydatów. Kandydatów, którzy mogliby powtórzyć w wyborach parlamentarnych mój sukces z wyborów samorządowych. Listę, która była by nowym świeżym otwarciem. Próbowałam zarazić Grzegorza Schetynę innym podejściem do polityki, bardziej otwartym i samorządowym – twierdzi Hanna Zdanowska. – Niestety moja wiza nie zyskała akceptacji. Dlatego rezygnuje z udziału w sztabie wyborczym. Jestem politykiem tylko wtedy, gdy jest to dobre dla miasta i łodzian. Dalej będę wspierała moje koleżanki i kolegów z PO – dodała prezydent Łodzi w oświadczeniu.

Na decyzję prezydent Łodzi odpowiedział Grzegorz Schetyna w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.



– Będę ją prosił żeby nie zawieszała swojej aktywności w sztabie. Uważam że jest nam wszystkim potrzebna. Jest symbolem samorządowego sukcesu – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.

„Jedynki” Koalicji Obywatelskiej

We wtorek 30 lipca w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu krajowego partii. Na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna przedstawił rekomendacje dla pierwszych miejsc na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Na Twitterze partii przedstawiono także kolejne dwa miejsca w każdym wyborczym okręgu:

Okręg nr 1 Legnica – 1. Piotr Borys 2. Zofia Czernow 3. Robert Kropiwnicki

Okręg nr 2 Wałbrzych – 1. Tomasz Siemoniak 2. Monika Wielichowska 3. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Okręg nr 3 Wrocław – 1. Małgorzata Kidawa – Błońska 2. Małgorzata Tracz 3. Michał Jaros

Okręg nr 4 Bydgoszcz – 1. Krzysztof Brejza 2. Paweł Olszewski 3. Iwona Kozłowska

Okręg nr 5 Toruń – 1. Tomasz Lenz 2. Domicela Kopaczewska 3. Arkadiusz Myrcha

Okręg nr 6 Lublin – 1. Joanna Mucha 2. Michał Krawczyk 3. Marta Wcisło

Okręg nr 7 Chełm – 1. Rijad Haidar 2. Stanisław Żmijan 3. Kornelia Wróblewska

Okręg nr 8 Zielona Góra – 1. Tomasz Aniśko 2. Waldemar Sługocki 3. Krystyna Sibińska

Okręg nr 9 Łódź – 1. Tomasz Zimoch 2. Małgorzata Niemczyk 3. Dariusz Joński

Okręg nr 10 Piotrków Trybunkalski – 1. Cezary Grabarczyk 2. Magdalena Spólnicka 3. Elżbieta Radziszewska

Okręg nr 11 Sieradz – 1. Cezary Tomczyk 2. Agnieszka Hanajczyk 3. Artur Dunin

Okręg nr 12 Chrzanów – 1. Dorota Niedziela 2. Marek Sowa 3. Adam Potocki

Okręg nr 13 Kraków – 1. Paweł Kowal 2. Grzegorz Lipiec 3. Aleksander Miszalski

Okręg nr 14 Nowy Sącz – 1. Jagna Marczułajtis – Walczak 2. Andrzej Czerwiński 3. Marta Fogler

Okręg nr 15 Tarnów – 1. Urszula Augustyn 2. Robert Wardzała 3. Jacek Pająk

Okręg nr 16 Płock – 1. Marcin Kierwiński 2. Elżbieta Gapińska 3. Beata Rusinowska

Okręg nr 17 Radom – 1. Joanna Kluzik – Rostkowska 2. Leszek Ruszczyk 3. Anna Białkowska

Okręg nr 18 Siedlce – 1. Kamila Gasiuk – Pihowicz 2. Czesław Mroczek 3. Krzysztof Chaberski

Okręg nr 19 Warszawa – 1. Grzegorz Schetyna 2.Katarzyna Lubnauer 3. Dariusz Rosati

Okręg nr 20 Warszawa II – 1. Jan Grabiec 2. Paweł Zalewski 3. Kinga Gajewska

Okręg nr 21 Opole – 1. Witold Zembaczyński 2. Tomasz Kostuś 3. Izabela Migocz

Okręg nr 22 Krosno – 1. Joanna Frydrych 2. Marek Rząsa 3. Wojciech Blecharczyk

Okręg nr 23 Rzeszów – 1. Tadeusz Ferenc 2. Zdzisław Gawlik 3. Krystyna Skowrońska

Okręg nr 24 Białystok – 1. Robert Tyszkiewicz 2. Krzysztof Truskolaski 3. Bożena Kamińska

Okręg nr 25 Gdańsk – 1. Sławomir Neumann 2. Agnieszka Pomaska 3. Piotr Adamowicz

Okręg nr 26 Gdynia – 1. Barbara Nowacka 2. Kazimierz Plocke 3. Tadeusz Aziewicz

Okręg nr 27 Bielsko-Biała – 1. Mirosława Nykiel 2. Małgorzata Pępek 3. Mirosław Suchoń

Okręg nr 28 Częstochowa – 1. Izabela Leszczyna 2. Andrzej Szewiński 3. Marta Salwierak

Okręg nr 29 Katowice II – 1. Marta Golbik 2. Krystyna Szumilas 3. Tomasz Głogowski

Okręg nr 30 Rybnik – 1. Marek Krząkała 2. Krzysztof Gadowski 3. Gabriela Lenartowicz

Okręg nr 31 Katowice – 1. Borys Budka 2. Ewa Kołodziej 3. Marek Wójcik

Okręg nr 32 Sosnowiec – 1. Wojciech Saługa 2. Barbara Dolniak 3. Mateusz Bochenek

Okręg nr 33 Kielce – 1. Bartłomiej Sienkiewicz 2. Adam Cyrański 3. Marzena Okła-Drewnowicz

Okręg nr 34 Elbląg – 1. Jacek Protas 2. Bernadeta Hordejuk 3. Elżbieta Gelert

Okręg nr 35 Olsztyn – 1. Janusz Cichoń 2. Anna Wasilewska 3. Mirosław Pampuch

Okręg nr 36 Kalisz – 1. Mariusz Witczak 2. Jarosław Urbaniak 3. Bożena Henczyca

Okręg nr 37 Konin – 1. Tomasz Nowak 2. Mirosława Stepień 3. Paulina Hennig-Kloska

Okręg nr 38 Piła – 1. Małgorzata Janyska 2. Jakub Rutnicki 3. Iwona Kamińska-Lech

Okręg nr 39 Poznań – 1. Joanna Jaśkowiak 2. Rafał Grupiński 3. Adam Szłapka

Okręg nr 40 Koszalin – 1. Sławomir Nitras 2. Tomasz Czuczak 3. Elżbieta Karlińska

Okręg nr 41 Szczecin – 1. Arkadiusz Marchewka 2. Norbert Obrycki 3. Zofia Ławrowicz

To nie koniec prac nad listami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i listami do Senatu. Kolejne mają się toczyć 14 sierpnia. Z kolei 17 sierpnia rady krajowe ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, wraz z zaproszonymi samorządowcami mają ostatecznie zaakceptować pełne listy i zacząć formalną rejestracje komitetu wyborczego.

