Riad Haidar „jedynką" KO do Sejmu. Szef lubelskich struktur SLD: To nasz kandydat

We wtorek 30 lipca w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu krajowego partii. Na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna przedstawił rekomendacje dla pierwszych miejsc na listach wyborczych do Sejmu. Na Twitterze partii przedstawiono także kolejne dwie pozycje w każdym okręgu wyborczym. Jak przekazał lider Platformy Obywatelskiej z pierwszego miejsca w okręgu 7 ma wystartować Rijad Haidar – radny sejmiku woj. lubelskiego i ordynator Oddziału Neonatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

„To nasz kandydat”

Jak podaje Onet.pl, jeszcze w poniedziałek Riad Haidar deklarował start z list SLD. Polityk i lekarz miał postawić jednak pewien warunek. Dziennikarze wspomnianego portalu twierdzą, że Haidar chciał, aby kandydaci lewicy startowali z listy SLD. W ten sposób chciał zapobiec rozwojowi wydarzeń z 2015 roku, kiedy mimo uzyskania ponad 11 tys. głosów nie dostał się do Sejmu. Stało się tak, ponieważ Zjednoczona Lewica, z której listy startował, jako komitet koalicyjny, nie przekroczyła wymaganego progu 8 proc.

– Powiedziałem Jackowi Czerniakowi, że jeśli nie będzie reakcji na nasze ustalenia i otrzymam propozycję startu z list KO, to ją przyjmę – stwierdził radny sejmiku w rozmowie z dziennikarzami Onetu. Do sprawy odniósł się również Jacek Czerniak, szef lubelskich struktur SLD. – W poniedziałek zostało przyjęte stanowisko ws. tworzenia i startu z list SLD, by obowiązywał próg 5 procent. Riad Haidar potwierdził swój udział w wyborach i start z pierwszego miejsca z listy SLD. To nasz kandydat. Podczas wczorajszej rozmowy zapewnił mnie, że jest zaskoczony znalezieniem się na listach Koalicji Obywatelskiej – stwierdził w wypowiedzi dla Onetu.

