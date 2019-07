Tomasz Zimoch: Chcę, żeby zapanowała normalność

Tomasz Zimoch w jesiennych wyborach będzie „jedynką” Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. Poinformował o tym we wtorek 30 lipca Grzegorz Schetyna. W rozmowie z Polsat News Tomasz Zimoch tłumaczył, że zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych, ponieważ „chce, żeby zapanowała normalność” . – Chcę, by wszyscy mieli takie same prawa, by nie łamano konstytucji, nie zastraszano sędziów i prokuratorów, by każdy człowiek, bez względu na to, jakie ma poglądy, mógł się czuć w naszym kraju bezpiecznie – zaznaczył.

Zapewnił ponadto, że nigdy nie ma zamiaru być członkiem partii, a startu w wyborach nie traktuje jako walki. – Chcę się skupić na swojej pracy. Jeśli ktoś będzie traktował to jako walkę, jakiś mecz, to ja w tym meczu nie uczestniczę. Będę walczył o głos każdego wyborcy. Będę starał się przekonać nawet tych, którzy dzisiaj poparliby inną kandydaturę – powiedział.