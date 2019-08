„Jestem już jedną nogą w Tworkach”. Paweł Kukiz o politycznych negocjacjach

„Na privach codziennie pytacie – »to z kim w końcu idziecie do wyborów«. Powtarzam to, co mówię od zawsze. Pójdziemy z każdym, kto w tej kretyńskiej, partyjnej ordynacji najbardziej uprawdopodabnia przekroczenie progu wyborczego i wpisze do programu swojej partii politycznej postulaty, z którymi wszedłem do Sejmu w 2015 roku i z których nigdy nie zrezygnuję” – napisał Paweł Kukiz na Facebooku.

W dalszej części wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych polityk wypunktował siedem postulatów: nadanie biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu wszystkim obywatelom, zmiana ustawy o referendum krajowym, poddanie sądownictwa obywatelskiej kontroli, wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla obywateli w kraju i za granicą, wprowadzenie możliwości odwołania posła, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych oraz wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej.

Kukiz pisze o rozmowach w gabinecie „Naczelnika na Nowogrodzkiej”

Paweł Kukiz we wpisie na Facebooku zdradził kulisy przedwyborczych rozmów. „Przez ostatnie tygodnie (...) rozmawiałem praktycznie z każdym, ale najbardziej skupiłem się na PiS, PSL, Bezpartyjnych i Konfederacji. Pierwsze rozmowy odbyły się w gabinecie Naczelnika na Nowogrodzkiej. Uznałem, że skoro PiS ma największe szanse na wygranie wyborów, to równocześnie jest największym gwarantem wprowadzenia mieszanej ordynacji, bo nie trzeba do tego większości konstytucyjnej. Niestety, Naczelnik nie jest tym zainteresowany. Wręcz przeciwnie. (…) Potem rozpocząłem negocjacje z Bezpartyjnymi Samorządowcami, PSL i Konfederacją. Ci pierwsi uznali, że jednak wystartują samodzielnie a rozmowy z Panami Mentzenem, Kuleszą, Kułakowskim, Braunem i Panią Godek odbywały się w takim »klimacie« i tonie, że w trosce o uratowanie resztek zdrowia psychicznego przestałem w nich uczestniczyć i oddelegowałem do ich prowadzenia posłów” – podsumował Kukiz w obszernym wpisie. Dodał, że „po tych »negocjacjach« jest już jedną nogą w Tworkach”.

W sobotę 3 sierpnia 2019 roku Marek Jakubiak zamieścił post na Twitterze, w którym zasugerował, że negocjacje koalicyjne się zakończyły. „Kukiz idzie z PSL” – napisał poseł niezrzeszony.