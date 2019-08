Lewica nie wystartuje w wyborach jako koalicja. To ułatwi przekroczenie progu

– W zbliżających się wyborach do parlamentu wystartujemy jako Komitet Wyborczy Lewica. Bazą organizacyjno-prawną tego startu będzie struktura SLD. Siłą naszej koalicji jest nasza wielobarwność – mówił Adrian Zandberg, lider Partii Razem na konferencji prasowej przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego przy warszawskim placu Na Rozdrożu.

Dzięki temu Lewicy wystarczy uzyskanie 5 proc. głosów, żeby dostać się do Sejmu i jedynie 3 proc. żeby uzyskać subwencję partyjną. Przypomnijmy, że cztery lata temu ze względu na start większości partii lewicowych jako koalicyjny komitet wyborczy i Partii Razem osobno, żadna z lewicowych partii nie przekroczyła wyborczego progu. Jadnak start z list jednej partii wymaga też zaufania między lewicowymi organizacjami, bo, w przeciwieństwie do formalnej koalicji, w wypadku ewentualnego uzyskania subwencji, pieniądze wpłyną na konto SLD i dopiero później będą mogły być wewnętrznie rozdysponowane.

– Siłą lewicy jest jej różnorodność. Jesteśmy silni, bo jesteśmy różni, jesteśmy starsi i młodsi, jest wśród nas wielu działaczy i wiele działaczek, jesteśmy z mniejszych miejscowości i wielkich miasta, ale to, co nas łączy, to to, co było bliskie Ignacemu Daszyńskiemu – przekonanie, że Polska może być krajem sprawiedliwym społecznie – przekonywał lider partii Razem.

– Jest taki moment, kiedy nie wystarczy być liderem swojej partii. To liderostwo czasami musi być wspólnie zarządzone, bo tworzymy koalicję, grupę partii, stowarzyszeń, które wspólnie podejmują decyzje. Nie wszystkie decyzje możemy podejmować samodzielnie, bo teraz już jesteśmy ekipą, drużyną – stwierdził lider SLD, Włodzimierz Czarzasty.

Szefem sztabu Lewicy został mianowany Robert Biedroń, który sam nie wystartuje w wyborach. Wciąż oficjalnie nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt list wyborczych Lewicy. Wiadomo jednak, że do lewicowej koalicji dołączyli przedstawiciele Unii Pracy, Inicjatywy Feministycznej, PPS, Twojego Ruchu, Kongresu Świeckości i stowarzyszenia „Ordynacka”.

– „Jedynki” zostaną zaprezentowane na kolejnej konferencji, gdy już wszystko będzie ustalone – zapowiedziała nowa rzeczniczka sztabu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Czytaj także:

Robert Biedroń nie wystartuje w wyborach. W kampanii Lewicy odegra inną, ważną rolę