Wicepremier Sasin: Bój nie jest rozstrzygnięty. Sondażami nie wygrywa się wyborów

Wicepremier Jacek Sasin był w piątek 16 sierpnia „Gościem Wiadomości” u Danuty Holeckiej w TVP Info. Właśnie tam skomentował ujawnienie przez Zjednoczoną Prawicę pełnych list wyborczych w wyborach do Sejmu.

– Nie, nie będzie żadnych kłótni. My jesteśmy zgodną drużyną. Drużyną którą tworzą trzy partie, bo przecież nie tylko PiS, ale też Solidarna Polska, Polska Razem. Jesteśmy pierwsi, którzy pokazali pełne listy wyborcze. W tej chwili nie ma żadnych przeszkód żeby prowadzić kampanię – powiedział Sasin.

Wicepremier stwierdził też, że opozycja zarzucała wcześniej partii rządzącej, że jest oderwana od lokalnych środowisk.

– W ogóle to są listy bardzo mocne, bardzo mocne lokalnymi liderami. Nie tylko tymi politykami z czołówek gazet, którzy są dzisiaj posłami, chociaż większość posłów jest na tych listach, ale bardzo wielu lokalnych liderów – mówił wicepremier. Jak zaznaczył, na listach nie ma listach nie ma przypadkowych osób. – To bardo, bardzo mocna drużyna. Myślę, że każdy będzie walczył o mandat. Jak to się mówi, każdy będzie gryzł trawę w tej kampanii – dodał.

Polityk odniósł się do sondaży, które wskazują na pewne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.

– My też wiemy jedno, że bój nie jest rozstrzygnięty. Sondaże są oczywiście bardzo dobre, ale to tylko sondaże. Nigdy sondażami nie wygrywa się wyborów i dzisiaj żeby móc rzeczywiście realizować naszą misję dalej, potrzebny jest bardzo dobry wynik wyborczy i każdy głos na tego nawet kandydata z ostatnich miejsc na listach wyborczych będzie głosem niezwykle ważnym – podkreślił Jacek Sasin.

Kto startuje do Sejmu z list PiS?

Jedynką w Legnicy jest Adam Lipiński, a drugie miejsce na liście przydzielono Elżbiecie Witek. Michał Dworczyk będzie z kolei otwierał listę w Wałbrzychu, a Łukasz Schreiber otrzymał drugie miejsce we Wrocławiu. Jan Krzysztof Ardanowski jest jedynką w Toruniu, a w Lublinie listę otwiera Sylwester Tułajew.

Najwyższe miejsce na liście w Chełmie otrzymał Jacek Sasin, a w Zielonej Górze Marek Ast. Piotr Gliński jest jedynką w Łodzi, a Antoni Macierewicz w Piotrkowie Trybunalskim. Małgorzata Wassermann powalczy o mandat posła jako liderka listy w Krakowie. Na drugim miejscu znalazło się tam nazwisko Ryszarda Terleckiego. W Płocku liderem został Łukasz Szumowski. Marek Suski i Radosław Fogiel otworzą z kolei listę w Radomiu, a Krzysztof Tchórzewski i Henryk Kowalczyk w Siedlcach.

Jarosław Kaczyński otwiera listę w Warszawie, a Mariusz Błaszczak jest liderem listy w okręgu podwarszawskim. Marek Kuchciński został jedynką w Krośnie, a Jarosław Sellin w Gdańsku. Mateusz Morawiecki znalazł się na szczycie listy w Katowicach, a Zbigniew Ziobro w Kielcach. Pełne listy kandydatów PiS znajdują się poniżej.

