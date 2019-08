Kłótnia kandydatek PiS o mikrofon. „Niech się pani nie popisuje”

Lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości zorganizowały w Łomży konferencję prasową podczas której prezentowano kandydatów w ndchodzących wyborach parlamentarnych. Przed rozpoczęciem spotkania z mediami między dwiema kandydatkami: Bernadetą Krynicką i Agnieszką Muzyk doszło do sprzeczki. Panie pokłóciły się o to, która z nich wystąpi jako pierwsza. Na nagraniu udostępnionym przez portal My Łomża widać, jak posłanka Krynicka podchodzi do Agnieszki Muzyk i siódmego na liście posła Lecha Kołakowskiego i mówi, że chce zabrać głos.

– Jeżeli Bernadeta, to ja też – dodaje Agnieszka Muzyk.

– Ja jestem posłem – komentuje te słowa Krynicka.

– Tak?

– Pani Muzyk... – próbuje komentować Krynicka

– Ale proszę pani, pani Krynicka, niech się pani nie popisuje jak zwykle. Wszyscy na liście są równi, pani poseł – odpowiada Muzyk.

– Nie, nie jesteśmy równe – kończy Krynicka.

Bernadeta Krynicka jest "ósemką" na liście PiS w okręgu nr 24 (Białystok). W obecnej kadencji Sejmu zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat protestu osób niepełnosprawnych czy pedofilii w Kościele. Agnieszka Muzyk znajduje się trzy miejsca niżej i zajmuje 11. pozycję.