Wojewódzki poparł Jaruzelską w wyborach do Senatu. „To moja kumpela od lat”

Monika Jaruzelska, która jest obecnie stołeczną radną, chce wystartować w wyborach do Senatu. Na swoim profilu na Facebooku poinformowała, że zbiera obecnie podpisy pod swoją kandydaturą. Do 2 września musi przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej listę, na której znajdzie się co najmniej 2000 podpisów. Monika Jaruzelska chce startować z okręgu obejmującego stołeczne dzielnice: Ursynów, Mokotów, Wilanów oraz Wawer. Jej kandydaturę poparł Kuba Wojewódzki. „Jak śpiewa mój kolega z zespołu Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic...Mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa, Mokotowa i Wawra. To moja kumpela od lat. Mądra babka, uczciwy człowiek. Warto!” – napisał gwiazdor TVN.

Brak miejsca dla Jaruzelskiej na listach Lewicy

Wcześniej w rozmowie z „Super Expressem” radna powiedziała, dlaczego nie będzie kandydatką Lewicy. – Dwa miesiące temu, kiedy miał być jeszcze wspólny start SLD z Platformą, przewodniczący Czarzasty czekał na decyzję Schetyny. Powiedział, że jej start może być problemem, bo Schetyna jest antykomunistą. Nigdy nie należałam do PZPR, ani żadnej organizacji młodzieżowej. Nawet do ZHP. Rozumiem, że to taki ciekawy przypadek dyskryminacji, ze względu na nazwisko – stwierdziła. Potem Jaruzelska miała się bezskutecznie próbować skontaktować z szefem SLD. – Wbrew temu, co mówi przewodniczący Czarzasty, dopiero tydzień później skontaktował się ze mną przewodniczący Lewicy Polskiej Jacek Zdrojewski z propozycją startu. To nie ja zdradziłam SLD – podkreśliła. Z kolei Adrian Zandberg komentując brak miejsca dla Jaruzelskiej na listach Lewicy stwierdził, że ma ona dość konserwatywne poglądy, które są odległe od programu Lewicy.