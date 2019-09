Jacek Żakowski wspomógł Pawła Kasprzaka. „Udało mi się zebrać cztery podpisy przez tę godzinę”

– Godzina zbierania podpisów na kandydaturę Pawła Kasprzaka do Senatu to było krótkie, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Muszę powiedzieć, dla mnie bardzo budujące – mówi Jacek Żakowski w nagraniu podpisanym jako „Materiał KWW Ruchu Obywatele RP” . Redaktor TOK FM przyznaje przy tym, że większość osób nie chciała złożyć podpisu, a byli tacy, którzy odchodzili „obrzydzeni” .

– Ale udało mi się zebrać cztery podpisy przez tę godzinę. I trzy to były takie przypadki: zaczepiam człowieka. „Paweł Kasprzak. Nie wiem, muszę dokładnie sprawdzić, kto to jest” . (...) Za chwilę wraca ze smartfonem. „Sprawdziłam/sprawdziłem. W porządku gość” . I podpisuje – relacjonował Żakowski. Jego zdaniem takie zachowanie oznacza, że ludzie zaczęli „świadomie podejmować polityczne decyzje” i gotowi są poświecić czas, by nie podjąć złej decyzji. – Gdyby to było masowe zjawisko, a nie tylko cztery przypadki na 200 osób, które zdążyłem zaczepić, to byłoby bardzo budujące – podsumowuje Żakowski.

