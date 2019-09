„Rz”: „Martwe dusze” na listach poparcia Bezpartyjnych Samorządowców i Liroya

Wiceprzewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak w przesłanym do „Rzeczpospolitej” piśmie potwierdza, że komisja zaleciła wnikliwą weryfikację wykazów poparcia pod listami kandydatów dla komitetów Skuteczni Piotra Liroya-Marca oraz Koalicja Bezpartyjnych i Samorządowców. Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie ma dokładnie sprawdzać wykazy poparcia, także z użyciem rejestru PESEL, aż do osiągnięcia przez te komitety ustawowego minimum podpisów, wymaganego do ich rejestracji.

„Powyższe dotyczy zgłoszeń dokonanych przez wszystkie, a nie tylko wybrane komitety wyborcze” – podkreśla rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, cytowany przez „Rzeczpospospolitą”. Rzecznik dodaje, że sytuacje z komitetami Piotra Liroya-Marca oraz Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców to „stany faktyczne", przywołane, „aby unaocznić możliwość wystąpienia podobnych sytuacji, niezależnie od tego, którego komitetu wyborczego miałyby dotyczyć".

„Według informacji z PKW, po sprawdzeniu 2341 podpisów ze zgłoszonej do Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie listy Bezpartyjnych i Samorządowców okazało się, że podano tam dane 127 osób zmarłych i 157 nieprawdziwych numerów PESEL” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Jak informuje „Rzeczpospolita” problemy dotyczyły również złożonej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie listy poparcia komitetu wyborczego Skuteczni Piotra Liroya-Marca zawierała dane trzech nieistniejących osób. Z kolei w Koninie ugrupowanie Liroya zgłosiło kandydatów, którzy nie mieli ukończonych 21 lat, wieku wymaganego przez prawo, kiedy ubiega się o mandat posła.

PKW poinformowało jeszcze o sprawie KWW JOW Bezpartyjni, który w okręgu wyborczym Katowice III załączył do zgłoszenia wykaz podpisów z wyborów z 2015 r.

PKW poleciła także dokładne zweryfikowanie również podpisów do Senatu.