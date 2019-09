NA ŻYWO: Koalicja Obywatelska ogłasza swój program

13:10 Zakończyła się konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji! 13:07 Siłą KO jest siła zespołowości. Siłą jest umiejętnie skomponowany sztab liderów KO - mówi Tomasz Zimoch. Na scenie pojawiają się liderzy KO, sala skanduje hasło „zwyciężymy” 13:04 - Silny samorząd lokalny to silna Polska demokratyczna. Od 4 lat widzimy jak się tę Polskę lokalną niszczy. Dlatego my samorządowcy postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, dlatego jest ponad 300 samorządowców na listach do Sejmu i Senatu - stwierdza Jacek Karnowski 13:01 - Trzynasta emerytura będzie przez nas zagwarantowana o roku. Premia emerytalna dla seniorów od 10 do 20 tys. złotych premii. Ich konta emerytalne zostaną zasilone pakietami akcji. Będą czeki opiekuńcze, czyli comiesięczny dodatek w wysokości ok. tysiąca złotych na pomoc w realizacji opieki nad seniorami. Wprowadzimy nowy zawód: asystent osoby niesamodzielnej. Chcemy wprowadzić dofinansowanie do opasek życia, żeby były one powszechne, żeby każdy senior miał taką ratującą życie opaskę - zapowiada Marzena Okła-Drewnowicz 12:58 Barbara Nowacka o kwestiach społecznych. KO zapowiada m.in. równy dostęp do służby zdrowia, koniec z bezkarnością dla tych, którzy biją i gwałcą kobiety oraz walkę z dyskryminacją kobiet na rynku pracy - Zadbamy o polską rodzinę, w takiej opiece od dostępnych żłobków i przedszkoli poprzez dobrą politykę senioralną. Bo wiemy, że szczęśliwe rodziny rozwijają się znacznie lepiej - wyjaśnia Nowacka. 12:53 Katarzyna Lubnauer mówi o edukacji. Szefowa Nowoczesnej zapowiada większą decyzyjność w kwestii szkół otrzymają samorządy, darmowy internet dla osób do 24 roku życia, podwyżki w oświacie i autonomię nauczycieli 12:52 Wśród zapowiedzi znalazły się kwestie rozbicia mafii śmieciowych, zakaz importu śmieci do Polski, kaucja na opakowania szklane i plastikowe, zadbanie o prawa zwierząt domowych, dzikich i hodowlanych



twitter.com 12:51 Małgorzata Tracz z Zielonych przedstawia program KO w zakresie ochrony środowiska. - Dla nas ważna jest wizja polski, która zacznie walczyć ze zmianami klimatycznymi przez inwestycje w czystą energię - podkreśla 12:48 Skąd wziąć pieniądze na obietnice? Leszczyna wymienia m.in. dywidendy z zysków spółek ze Skarbu Państwa, czy ograniczenie wydatków Kancelarii Premiera 12:45 Izabela Leszczyna zapowiada obniżenie składek ZUS dla samozatrudnionych i kosztów pracy dla najmniejszych firm oraz wprowadzenie bonusu aktywizujący dla najmniej zarabiających w kwocie 614 zł, a także zmiany w daninach publicznych z 50 do 35 proc.



twitter.com 12:43 Prof. Alicja Chybicka mówi o proponowanych zmianach w służbie zdrowia. – Potrzebne są większe pieniądze, aby zatrzymać lekarzy w kraju. Chciałabym, aby polska służba zdrowia była przylądkiem nadziei, gdzie każdy kto przyjdzie uzyska pomoc, a nie odbije się od zamkniętych drzwi a ludzie nie umierali na SOR-ach – podkreśla



twitter.com 12:41 Gasiuk-Pihowicz zapowiada wprowadzenie aktu odnowy demokracji. - Będzie to zbiór ustaw, który usunie wszystkie naruszenia konstytucji. To będzie początek odgruzowywania systemu prawnego. Cel numer dwa to zatrzymanie nadprodukcji prawa. Wprowadzimy prostą zasadę znaną w Kanadzie: one in, two out. Musimy też zadbać o równość wobec prawa. Rozdzielimy funkcje ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - przedstawia program posłanka 12:39 O praworządności i sądownictwie mówi Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Przez Polskę przez ostatnie lata przeszedł huragan prawny - stwierdza



twitter.com 12:37 „Jutro może być lepsze” – to hasło wyborcze, które ma poprowadzić Koalicję Obywatelską do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych 12:35 - To jest program ludzkich spraw. Nie jest pisany przeciwko komuś. Jest pisany przez ludzi i dla ludzi. To nasz wspaniały program. I marzy mi się Polska, gdzie nikomu nie trzeba będzie przypominać co to jest honor, dobre wychowanie - mówi. 12:33 Brak cenzury, przejrzystość wsparcia dla twórców, bogate systemy stypendialny, ograniczony do minimum wpływ urzędników, naprawa mediów publicznych, likwidacja abonamentu, przywrócimy 50 proc. kosztów uzyskania przychodu dla twórców - to kolejne zapowiedzi, tym razem z dziedziny kultury 12:31 - Przedsiębiorcy są gnębieni. Stworzymy i przejrzyste prawo podatkowe. Firmy nie będą opodatkowane podatkiem CIT - mówi Kidawa-Błońska 12:30 Darmowy internet dla młodzieży do 24 roku życia - to kolejna zapowiedź Kidawy-Błońskiej, która podkreśla, że wykluczenie cyfrowe to poważny problem



twitter.com 12:29 - Zrównamy płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Mają się liczyć kompetencje a nie płeć. Państwo będzie konsekwentne w ściganiu sprawców przemocy domowej. Alimenty będą ściągane, wprowadzimy dwumiesięczny, płatny urlop tacierzyński, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do in vitro - mówi Kidawa-Błońska 12:27 - Mamy też ofertę dla seniorów aktywnych – tym damy premię emerytalną, w wysokości nawet 20 tysięcy złotych

oraz zwolnimy emerytury z PIT dla tych, którzy nadal pracują. Będą czeki opiekuńcze dla seniorów - zapowiada polityk PO



twitter.com 12:26 Kidawa-Błońska przedstawiła program KO:



1) wprowadzimy akt odnowy demokracji

2) naprawimy służby zdrowia - kolejki max 21 dni, przywrócenie nocnych dyżurów, zmniejszymy umieralność na raka na co zdobędziemy pieniądze z UE, odciążymy lekarzy poprzez zmniejszenie biurokracji

3) zmiana w podejściu do środowiska naturalnego - zatrzymamy wycinkę drzew, przywóz śmieci i rosyjskiego węgla do Polski

4) zajmiemy się prawami obywatelskimi, prawach kobiet i osób niepełnosprawnych

5) będziemy walczyć z przemocą domową i wprowadzimy związki partnerskie

6) wprowadzimy projekt opieki domowej nad seniorami

7) wprowadzimy specjalny pakt dla przedsiębiorców 12:22 - Panie prezesie, nie jest wcale tak różowo jak w waszych spotach. Polski nie naprawia się w telewizji. Znajdźcie czas, wyjdźcie z limuzyn i posłuchajcie co mówią ludzie. Dla was to polityka, a dla nich to prawdziwe życie. Jeśli ktoś alarmuje, że pacjenci umierają na SOR, to nie po to, żeby wam dopiec. Ocknijcie się - apeluje Kidawa-Błońska 12:19 - Niektórzy uznali, że nienawiść się opłaca. To cały system: szpiegujące drony, farmy trolli, media. Skrajne emocje są skrajnie rozbudzane. Tylko po co? Spirala złości wydaje się nie do zatrzymania. Musimy znaleźć w sobie siłę, aby to przerwać - mówi polityk PO. 12:18 - Podjęłam się tej trudnej roli, ale chcę czegoś więcej, chcę zmienić polską politykę. Żeby politycy przestali zaciskać pięści i potrafili podać sobie otwarte dłonie. Aby przestali zarażać nienawiścią do wszystkich wokół - deklaruje wicemarszałek Sejmu 12:16 - Czuję dzisiaj wielką odpowiedzialność. Stoję przed wami pełna pokory, bo Polska to wielka rzecz. A ja znalazłam się w polityce, bo kocham Polskę - mówi Kidawa-Błońska 12:15 - Nasz program to efekt setek spotkań z ludźmi. Przedstawią go Kamila Gasiuk-Pihowicz, Alicja Chybicka, Izabela Leszczyna, Małgorzata Tracz (szefowa Zielonych), Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka i Marzena Okła-Drewnowicz. Spotkanie zakończy Jacek Karnowski. Pokażemy też hasło - zapowiada Schetyna 12:13 - Polska jest w najlepszej ósemce świata w koszykówce. To dobry znak na najbliższe dni - mówi Grzegorz Schetyna. Lider PO będzie przemawiać jako pierwszy 12:11 Konwencję programową KO rozpoczął Tomasz Zimoch. Uczestnicy śpiewają hymn Polski 12:01 Na sali jest też Barbara Nowacka

twitter.com 11:56 Na sali jest wielu polityków PO

twitter.com 11:51 Na konwencję programową PO zaprasza Sławomir Neumann

twitter.com 11:45 Już za chwilę Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawi program Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy do śledzenia relacji live.

Kidawa-Błońska kandydatką na premiera

Małgorzata Kidawa-Błońska, a nie Grzegorz Schetyna, będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera w przypadku wygranej opozycji w wyborach. O decyzji kierownictwa Koalicji Obywatelskiej poinformował na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna. – Trzeba słuchać innych, a Małgorzata ludzi słucha. Zna życie, wie czego potrzebują polskie rodziny. Była świetnym marszałkiem Sejmu – zaznaczył lider PO, dodając, że nie wie, jak mogli na to wcześniej „nie wpaść”. Podkreślał, że Małgorzata Kidawa-Błońska „zawsze chce się porozumieć dla dobra Polek i Polaków”. – Może ma to w genach? Jej jednym pradziadkiem był prezydent II Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, a drugim premier II Rzeczpospolitej Władysław Grabski. Obaj nie pracowali dla żadnej partii, tylko dla Polski, tak, jak Małgorzata – dodał.

Kidawa-Błońska kontynuuje polityczne tradycje rodzinne, a od 2001 roku należy do Platformy Obywatelskiej. Od 2005 roku zasiada w Sejmie, a od czterech lat jest wicemarszałkiem niższej izby parlamentu. Jej mężem jest znany reżyser filmowy, Jan Kidawa-Błoński.

Czytaj także:

Sondaż. PiS utrzymuje pozycję lidera, jak głosują widzowie programów informacyjnych?