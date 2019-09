NA ŻYWO: Koalicja Obywatelska ogłasza swój program

12:16 - Czuję dzisiaj wielką odpowiedzialność. Stoję przed wami pełna pokory, bo Polska to wielka rzecz. A ja znalazłam się w polityce, bo kocham Polskę - mówi Kidawa-Błońska 12:15 - Nasz program to efekt setek spotkań z ludźmi. Przedstawią go Kamila Gasiuk-Pihowicz, Alicja Chybicka, Izabela Leszczyna, Małgorzata Tracz (szefowa Zielonych), Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka i Marzena Okła-Drewnowicz. Spotkanie zakończy Jacek Karnowski. Pokażemy też hasło - zapowiada Schetyna 12:13 - Polska jest w najlepszej ósemce świata w koszykówce. To dobry znak na najbliższe dni - mówi Grzegorz Schetyna. Lider PO będzie przemawiać jako pierwszy 12:11 Konwencję programową KO rozpoczął Tomasz Zimoch. Uczestnicy śpiewają hymn Polski 12:01 Na sali jest też Barbara Nowacka

twitter.com 11:56 Na sali jest wielu polityków PO

twitter.com 11:51 Na konwencję programową PO zaprasza Sławomir Neumann

twitter.com 11:45 Już za chwilę Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawi program Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy do śledzenia relacji live.

Kidawa-Błońska kandydatką na premiera

Małgorzata Kidawa-Błońska, a nie Grzegorz Schetyna, będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera w przypadku wygranej opozycji w wyborach. O decyzji kierownictwa Koalicji Obywatelskiej poinformował na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna. – Trzeba słuchać innych, a Małgorzata ludzi słucha. Zna życie, wie czego potrzebują polskie rodziny. Była świetnym marszałkiem Sejmu – zaznaczył lider PO, dodając, że nie wie, jak mogli na to wcześniej „nie wpaść”. Podkreślał, że Małgorzata Kidawa-Błońska „zawsze chce się porozumieć dla dobra Polek i Polaków”. – Może ma to w genach? Jej jednym pradziadkiem był prezydent II Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, a drugim premier II Rzeczpospolitej Władysław Grabski. Obaj nie pracowali dla żadnej partii, tylko dla Polski, tak, jak Małgorzata – dodał.

Kidawa-Błońska kontynuuje polityczne tradycje rodzinne, a od 2001 roku należy do Platformy Obywatelskiej. Od 2005 roku zasiada w Sejmie, a od czterech lat jest wicemarszałkiem niższej izby parlamentu. Jej mężem jest znany reżyser filmowy, Jan Kidawa-Błoński.