Maria Nurowska oskarża polityków PO o niepowodzenie. „Jeden z panów przysłał 10 wolontariuszek”

– Zastałam taką rzeczywistość, że sztabu nie ma, że jest takich dwóch panów z KOD-u, którzy będą mi pomagali, jeden z panów z PO przysłał 10 wolontariuszek, które mi pomagały, ale to wszystko było za mało – mówiła Maria Nurowska w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

Maria Nurowska zasłynęła jako ostra krytyczka rządów PiS, ale także wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego. – Te doły społeczne ich teraz wyniosły, dlatego, że dostały 500+. Co mnie najbardziej mierzi, to to, że Kaczyński uważa, że jest takim zbawcą narodu. Że on po prostu nagle nakarmił głodne dzieci – mówiła dalej Nurowska w sierpniu 2019 roku na antenie Superstacji. Zapowiadała też, że „zrobi wszystko, żeby PiS nie wygrał drugi raz”. – Mogę się nawet położyć na torach, niech przejedzie mnie pociąg, ale niech oni przegrają – mówiła. Nazwała też prezydenta Dudę „człowiekiem psychicznie przetrąconym”, a Jarosława Kaczyńskiego „wydestylowanym złem”.

Kiedy odbędą się wybory?

Andrzej Duda 6 sierpnia podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 13 października. Wyznaczony przez prezydenta termin był najwcześniejszym możliwym. Najpóźniejszym był z kolei 10 listopada. Polacy będą mogli udać się do urn od godziny 7 do 21.

Ilu parlamentarzystów wybieramy?

Podczas październikowych wyborów obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybieraniu przedstawicieli w Senacie, większościowa.

Kto może kandydować?

Do Sejmu mogą kandydować obywatele Polski, którzy posiadają czynne prawo wyborcze oraz najpóźniej w dniu wyborów kończą 21 lat. O miejsca w niższej izbie parlamentu nie mogą ubiegać się osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę więzienia za przestępstwo skarbowe czy przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Podobne zasady obowiązują w przypadku wyborów do Senatu z tym wypadkiem, że osoba ubiegająca się o miejsce musi mieć ukończone 30 lat.

Wybory parlamentarne – okręgi wyborcze w Polsce

W wyborach do okręgu wyborczego wyznaczono 41 okręgów (m.in. Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Chełm, Zielona Góra, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Opole, Krosno, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Słupsk, Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Kielce, Elbląg, Olsztyn, Kalisz, Konin, Piła, Poznań, Koszalin, Szczecin). Do Senatu obowiązuje 100 okręgów.

Czytaj także:

Maria Nurowska o wyborcach PiS: Prostacy, doły społeczne kupione za 500+