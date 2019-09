Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię wyborczą. „Będziemy blisko ludzi”

Grzegorz Schetyna mówił o tym, że dla Koalicji Obywatelskiej ważne jest to, aby funkcjonowała współpraca miedzy administracją rządową a samorządem, „gdzie robimy wszystko, żeby ludziom żyło się lepiej i że robimy to wszystko dla dobra wspólnego i są z nami tutaj kandydaci, liderzy wałbrzyskiej, dolnośląskiej PO, przyjaciele z którymi budujemy ten wielki projekt polityczny od wielu lat” . – Będziemy blisko ludzi, będziemy z nimi rozmawiać, będziemy ich pytać, dalej rozmawiać o programie. W jaki sposób rozwiązać ich problemy, w jaki sposób im pomóc – dodał.

Małogrzata Kidawa-Błońska przypomniała, że w piątek ogłoszony został pełen program Koalicji Obywatelskiej na najbliższe lata. – Chcemy ten program z państwem zrealizować. Wiemy że jeszcze tam można dodać wiele nowych spraw, dlatego ruszamy dalej w Polskę. Będziemy we wszystkich miejscach, będziemy chcieli z państwem rozmawiać, konsultować nasz program, słuchać o problemach lokalnych. Jeżeli chcemy, żeby ludzie czuli się w naszym kraju szczęśliwi, to musimy każdego traktować indywidualnie, z jego potrzebami, pragnieniami, marzeniami. Nikt nie może zostać sam, zapomniany. Chcemy zbudować wspólnie Polskę przyjazną ludziom, Polskę bez nienawiści – podkreśliła. – Szukajcie nas wszędzie, wszystkich zapraszamy do rozmowy. Z każdym będziemy rozmawiać i jedziemy po to, żeby lepsze było jutro i żebyśmy wygrali te wybory – dodała.

Program Koalicji Obywatelskiej

Podczas piątkowej konwencji przedstawiono najważniejsze założenia programowe Koalicji Obywatelskiej. – Przedsiębiorcy są gnębieni. Stworzymy i przejrzyste prawo podatkowe. Firmy nie będą opodatkowane podatkiem CIT – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka na premiera wspomniała również o twórcach. – Przywrócimy 50 proc. kosztu uzysków dla twórców w pełnym wymiarze, bo pamiętajmy, że naród, który nie dba o swoją kulturę, traci tak naprawdę swoją tożsamość. Dlatego ta kultura w tych trudnych czasach musi być bardzo ważna – mówiła wicemarszałek Sejmu.