Konwencja PiS. Partia przedstawiła program wyborczy

14:45 Zakończyła się konwencja programowa PiS. Dziękujemy, że śledziliście naszą relację. 14:43 - Bardzo dużo mówiono. Ja bym chciał poprosić wszystkich, żebyśmy przez te kilka tygodni byli tacy, jak nasz premier, jak była pełniąc funkcję premiera Beata Szydło, żebyśmy pracowali, pracowali i jeszcze raz pracowali. Fakty, prawda, jest po naszej stronie. Usłyszymy, że wszystko jest inaczej, że Polska się sypie, że klęska za klęską. Musimy przekonywać tych, do których to dociera, że są okłamywani. Jeżeli zdołamy to zrobić, to zwyciężymy! - zakończył Jarosław Kaczyński. 14:41 Raz jeszcze na scenie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. 14:40 - Posłużę się na koniec cytatem z Ernesta Bryla: "Ta ziemia, taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów". Tak, dama nam jest przepiękna polska ziemia, to jest wielkie zobowiązanie, którego nie możemy zmarnować i nie zmarnujemy. Dzięki wielkim wysiłkom naszych ojców, dziadów, mamy ten skarb i musimy go rozwinąć, sprawić, żeby rozkwitł jeszcze piękniej, dlatego wybraliśmy przyszłość, która jest dobrą, wielką, wspaniałą i głęboko wierzę, że tak się stanie. Zwyciężymy dla dobra Polaków, dla wszystkich Polaków - zakończył wystąpienie premier Morawiecki. 14:38 - Te tygodnie, które są przed nami, są decydujące. One zadecydują o przyszłości Polski na dziesięciolecia. Dlatego tak potrzebne jest nasze zaangażowanie, aby dotrzeć do ludzi, do Polaków i o naszych planach na przyszłość - mówił Morawiecki. - Warto i trzeba być Polakiem, bo to zobowiązuje wraz ze skarbem niepodległości odziedziczyliśmy też marzenia naszych przodków - podkreślił. - Ta przyszłość musi być oparta o nasze dążenia do dobrobytu, do sprawiedliwości, do wolności - to te zasady, o których mówił pan prezes jako fundament. W tym kierunku zdążamy. PiS jest partią polskiego dobrobytu - stwierdził. 14:35 twitter.com 14:34 - Najważniejszy cel jest taki, żeby Polska była najlepszym do życia miejscem w Europie - powiedział. - W tym kierunku idziemy - dodał. 14:33 - Różnimy się od PO. Na przykładzie katastrofy ekologicznej w Warszawie - nasi konkurenci, mówią, że to kontrolowany zrzut ścieków, a jeden z amerykańskich portali wymienił katastrofę w Meksyku, która była trzy razy mniejsza od tej w Warszawie, jako poważną katastrofę ekologiczną - mówił. 14:32 twitter.com 14:31 - Musimy obudzić naród do wielkości. Polska jest i będzie wielka. Dlatego Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, Mierzeja Wiślana - wymieniał premier. - Brakuje dróg, które dają perspektywy rozwoju polskiej prowincji - zaznaczył. 14:30 - Nasz model jest pragmatyczny - łączy Polskę z Europą, łączy tradycję z naszymi aspiracjami i łączy prawo ze sprawiedliwością - podkreślił premier. 14:28 - Pan prezes powiedział, że mam zamiast żył kabelki. Rzeczywiście idziemy bardzo mocno w kierunku automatyzacji warunków pracy, bo to też popycha nas w kierunku wyższych pensji - mówił. 14:26 - Czyste powietrze, mój prąd, już dzisiaj dziesiątki tysięcy na prąd, na czyste powietrze i nie dajmy sobie znów powiedzieć, że czarne jest białe, a białe jest czarne - apelował. - Chcę też powiedzieć, że zaostrzymy prawo karne dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić z Polski składowisko śmieci - dodał. 14:24 - Dla młodych pewna refleksja. Nasi konkurenci w większości w PE głosowała za ACTA 2, za odebranie wolności w internecie, my na to nie pozwalamy i dlatego zaskarżyliśmy tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby pokazać, że jesteśmy za wolnością w internecie - zaznaczył premier. 14:23 - Musimy wiedzieć, że nasz sukces wziął się z mozolnej, żmudnej pracy wszystkich, całego PiS, dzień po dniu. Pamiętajcie, że oni się będą posuwać do wszystkich chwytów, pseudoafer, pewnie się okaże jeszcze większym banksterem. Można liczyć na media, które wspierają naszych oponentów. To jest próba zmanipulowania opinii publicznej - przekonywał Morawiecki. 14:21 - Jeden z liderów partii Schetyny występował przed kamerą, miał marynarkę, krawat, a na dole miał klapki i kąpielówki. Serio, tak było. Tak wygląda oferta programowa - ocenił Morawiecki. - Wszystko są w stanie obiecać, ale na dole, klapki i kąpielówki - dodał. 14:18 - Dla przedsiębiorców - zrobiliśmy wiele kroków. Będzie to skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mniejsza biurokracja, mniejsze podatki, następny dobrze policzony koszt w budżecie - mówił. 14:17 twitter.com 14:16 - 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł - zapowiedział Morawiecki. - W takim dwutakcie, po około 15 proc. z 2019 na 2020 rok i potem z 2020 na 2021 też około 15 proc. - wyjaśnił. 14:15 - Mamy też szeroką ofertę dla wszystkich pracujących. Obniżamy podatki dla wszystkich pracujących - zapowiedział. 14:13 - Kolejny program to kolej plus - remonty dworców. Mamy w planach remonty 150 dworców na kolejne lata - powiedział. 14:11 - Tworzymy fundusz 2 mld inwestycji w szkołę. Szkoła musi być nowoczesna. Obok podwyżek dla nauczycieli, chcemy też, aby szkoła była jak najnowocześniejsza od strony technicznej. Do tego doprowadzimy przez ten fundusz inwestycji w szkoły - powiedział. 14:10 - Po pierwsze tworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia - szpitali. Będzie to fundusz na początku 2 mld, a potem powiększany w razie potrzeby - zapowiedział. - Po drugie fundusz stu obwodnic, bo są bardzo ważnym programem, który ma zapewnić tworzenie warunków miejsc pracy - dodał. - I dla wielkich metropolii i miast oraz miast średniej wielkości ale też dla wsi, mamy w planie mnóstwo obwodnic dla samorządów - podkreślił. 14:08 twitter.com 14:07 - Program taki, jak nasz, musi się opierać o wiarygodność. A ich program to trochę, jakby sto miliardów wydać i sto miliardów zabrać z budżetu i przesunąć w inne miejsca - stwierdził. - Jakby ojciec rodziny chciał budować dom, a potem sprzedał cegły i poszedł na piwo - mówił Morawiecki o programie opozycji. 14:05 - Oni mają za sobą siłę mediów, a my musimy mieć za sobą siłę narodu - stwierdził Morawiecki, odnosząc się do opozycji. 14:04 - Odrzucamy patologie i struktury antyrozwojowe. Chcemy Polski nowoczesnej, ale nie odstępujemy od naszych tradycji, kultury i wiary. Tylko na tym fundamencie możemy ją budować - mówił Morawiecki. 14:03 - Przedstawiamy Państwu program kontynuacji naprawy Rzeczypospolitej - mówił premier. - Jeśli jutro może być lepsze, to warto postawić na tych, którzy pracują by jutro było rzeczywiście lepsze - dodał.



twitter.com 14:00 Na scenie pojawił się premier Mateusz Morawiecki. 13:57 - Nie zmarnujmy dobrego czasu dla Polski - zakończyła była premier. 13:56 twitter.com 13:52 twitter.com 13:51 - Kolejna kwestia to wyrównywanie szans dla wsi, więc dostępność komunikacyjna, to jest dobra szkoła, ośrodek opieki zdrowotnej - to musi być i będzie na polskiej wsi - podkreśliła Szydło. - Ale też kultura i tradycja ludowa, dlatego będzie realizowany program wsparcia dla kół gospodyń - dodała. 13:50 - Wykorzystamy wszelkie środki, aby wyrównać dopłaty dla polskich rolników. Chcemy też rozszerzyć możliwości korzystania z programów. Wszyscy rolnicy mają prawo z nich korzystać i do tego doprowadzimy. Będziemy wspierać zielone rolnictwo, ze szczególnym naciskiem na dobrostan zwierząt - mówiła Szydło. 13:49 twitter.com 13:48 Beata Szydło zapowiedziała, że przez kolejne lata realizowany będzie "kompleksowy pakiet propozycji dla rodzin". Jak mówiła, konsekwentnie PiS zwiększa nakłady na służbę zdrowia. - Będziemy wspierać szpitale powiatowe. Chcemy, aby Polacy mieli dostęp do służby zdrowia w najmniejszych miejscowościach - podkreśliła. 13:40 twitter.com 13:39 Beata Szydło mówi o tym, co udało się już PiS zrealizować i przypomina, jakie są założenia przedstawione przez Kaczyńskiego.



twitter.com 13:35 - Konsekwentnie realizujemy program. Dotrzymujemy słowa i programowe obietnice będą zrealizowane - podkreśliła Szydło. 13:34 twitter.com 13:33 - Przykład broszki pokazuje, czym zajmują się politycy, opiniotwórcy, media. Kiedy oni szukają broszki, my realizujemy program dla Polski. Ten, dzięki któremu Polska coraz szybciej się rozwija i rodzinom się lepiej żyje. Program, dzięki któremu Polacy czują się bezpieczniej, a nasze szanse na to, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy gospodarczym i społecznym czempionem świata, są coraz większe. Dzisiaj to wyrównywanie szans dotyczy wszystkich obywateli - mówiła Szydło. - Nie szukamy broszki, ale służymy obywatelom - dodała. 13:30 Na scenie pojawiła się była premier Beata Szydło. - Broszka się odnalazła, jest tutaj - powiedziała Szydło. - Dzisiaj najpiękniejsza z możliwych - biało-czerwona - dodała. 13:28 Trzy propozycje od Jarosława Kaczyńskiego dla wyborców to: wyższe emerytury w 2021 roku, dwie 13 emerytury, równe dopłaty dla rolników i wyższe płace. Propozycje przez PiS nazywane są Hat Trickiem Kaczyńskiego. 13:26 - To jest nasz plan dla Polski. On będzie tu przedstawiany, a także na kolejnych konwencjach - dodał. - Żeby tak się stało, musimy zwyciężyć, a nie zwyciężają sondaże. Różne rzeczy czytałem, więc pamiętajcie o tym - mówił Kaczyński. Na koniec zaapelował, że "PiS zwycięży, ale pracą". 13:25 - Musimy te szklane sufity skruszyć, tylko wtedy będziemy mogli pójść do przodu, a potencjał naszego narodu będzie mógł być wykorzystany - mówił. 13:23 - Rolnicy otrzymają w końcu pełne dopłaty do hektara, na pełnym, europejski poziomie - zapewnił. - Musimy uczynić jeszcze wiele - naprawić polskie państwo. Zrobiliśmy w tej sprawie niemało. Te reformy zarówno procedur i instytucji w tym reforma sądownictwa musi być kontynuowana - dodał. 13:22 - Na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4 tysiące złotych - obiecał Kaczyński. - W roku 2021 ogromna większość emerytów otrzyma drugą 13-tkę. Czyli nie jedną a dwie - powiedział. 13:21 - Ten system nie może wrócić. Musimy przede wszystkim kontynuować politykę, której fundamentem jest wiarygodność, bo to jest podstawa realnej demokracji - wymieniał prezes PiS. - Naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu - powiedział. - Nam chodzi o dobrobyt realny. Musimy w tej kadencji i daj boże w następnych, postawić na wzrost płac i dochodów społeczeństwa i ten wzrost płac musi być powodowany przez politykę gospodarczą ale też przez decyzje o charakterze państwowym. Na koniec 2020 roku, minimalna pensja będzie wynosiła 3 tysiące złotych - poinformował Kaczyński. 13:16 - Temu systemowi towarzyszył gigantyczny wysyp afer - mówił Kaczyński. - Cała ta władza lubiła widowisko, za którym toczyło się to prawdziwe życie, które nas, Polaków kosztowało setki miliardów złotych, stracone lata rozwoju, decyzje, podejmowane tylko po to, żeby "ktoś został dużym misiem". Tak wyglądał późny postkomunizm, który pod koniec gwałtownie skręcił w stronę obyczajowego lewactwa - stwierdził. - Przegrali. Nasza praca okazała się skuteczna - mówił Kaczyński. - Odrzuciliśmy postkomunizm. Jesteśmy jego przeciwieństwem - dodał. 13:14 - Państwo zanikało, bo państwa ta władza nie lubiła - mówił Kaczyński. - Z cechami Donalda Tuska - ta władza to była po prostu zabawa we władzę - ocenił Kaczyński. - Dobre wina, cygara, haratanie w gałę, no nie wiem... - dodał. - To wszystko bardzo miło robić, tylko do tego trzeba umieć dobrze rządzić, a oni tego kompletnie nie potrafili - dodał. - Nie chcieli chcieć - podkreślał Kaczyński. 13:11 Kaczyński mówił o rządach Platformy Obywatelskiej.



twitter.com 13:01 - Jak najkrócej określić można to, co czyniliśmy przez ostatnie lata? W kategoriach politycznych można powiedzieć, że odrzucaliśmy późny postkomunizm - mówił Kaczyński i przeszedł do opisywania znaczenia tego słowa. 12:56 - Państwo jest niezastąpioną instytucją bezpieczeństwa - wobec zewnętrznych wrogów, indywidualnego, społecznego, w obrocie gospodarczym. To instytucja niezastąpiona - państwo jest potrzebne, także dlatego, że tylko ono może być terenem, sferą wolności w tych obydwu rozumieniach - wolności "od" i wolności "do" - mówił. - Władza sądów nie ma z demokracją nic wspólnego. To jest system, który najlepiej służy oligarchom - mówił Kaczyński. 12:54 - Polska pozostanie wyspą wolności - zaznaczył Kaczyński. 12:53 - Polska historia potoczyła się tak, że samo pojęcie narodu polskiego jest kwestionowany - nie tylko przez zewnętrznych wrogów, ale też przeciwników wewnętrznych - mówił Kaczyński. - Europejskość to jest wielka kultura i cywilizacja oparta o chrześcijaństwo i my w niej od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy. Jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami także w kwestiach kulturowych. Europa składa się z wielu narodów - jednym z nich jest naród Polski - podkreślił. - Nie ma żadnych powodów, aby przeciwstawiać europejskość polskości - mówił. 12:51 - Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Kościół był i jest głosicielem jedynego powszechnego w Polsce systemu wartości. Poza nim mamy tylko nihilizm. Dlatego dla Polski Kościół jest ważny. I to niezależnie od tego, czy jest ktoś wierzący czy jest agnostykiem czy zupełnie nie wierzy. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola kościoła - mówił. 12:50 - Naród to wspólnota, którą szczególnie cenimy. To podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach cywilizacji, tej najbardziej życzliwej, to podstawa organizacji, którą nazywamy państwem - zaznaczył Kaczyński. - Dla nas narodem jest Polska, polskość, i to cenimy bardzo wysoko - dodał. - Chcemy, by Polska trwała i wiemy, że warto być Polakami - podkreślał. 12:49 - Taki model rodziny ma dziś wielu przeciwników. Rodzina jest atakowana. Oczywiście między kobietami a mężczyznami musi być pełna równość. Ale w większości przypadków ludzie rodzą się kobietami i mężczyznami i niech tak zostanie. Tak ma w Polsce zostać - mówił. 12:47 - Człowiek jest istotą społeczną. Dwie ze wspólnot tworzonych przez niego uważamy za najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Ale rodzinę widzimy jako jedną kobietę, jednego mężczyznę w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina - mówił. 12:45 - Solidarność wymaga jeszcze spełnienia dwóch warunków - równości i sprawiedliwości. Równość jako równość praw, przywilejów, możliwości, szans. Nie przeczymy naturalnym różnicom między ludźmi. Cenimy te talenty, ale naszym dążeniem w życiu społecznym jest dążenie do zwiększania poziomu równości i to uzyskujemy - mówił. - My chcemy Polski sprawiedliwej i sprawiedliwego świata! - apelował. 12:43 Prezes PiS mówił o "Solidarności". - On uczynił nasz naród wolnym i równym, chociaż do wolności musieliśmy jeszcze iść - dodał. - Solidarność łączy się bezpośrednio z wolnością. Ale to nie tylko wolność, ale gotowość niesienia pomocy w potrzebie, zagrożeniu, w rodzinach, między grupami społecznymi. To jest spoiwo wspólnoty - podkreślił. 12:42 - Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość ceniona przez nas - wolność. Człowiek by być godny, musi być wolny i to na dwa sposoby - od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale także musi mieć prawo od innej wolności - wolności "do" - do działania, do współdecydowania. I ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Ona konstruowała nasze dzieje - mówił prezes PiS. 12:40 - System wartości jest skonstruowany wokół tego, co traktujemy jako najważniejsze - wokół godności człowieka i jego życia. Ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. To jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą ideologią, która wartość życia ludzkiego podważa - podkreślił. - To jest wartość niepodważalna - mówił. - Pamiętamy też o komplikacjach życia. I dlatego cenimy też wartości heroiczne - dodał. 12:39 - Program będziemy ujawniać podczas kolejnych konwencji. Chciałem powiedzieć dziś o podstawowych sprawach - mówił prezes PiS. - Każda grupa ma jakiś plan, a u jego podstaw, jest jakiś system wartości. My też taki mamy i nie jest on tajemnicą, przedstawialiśmy go w różny sposób. On się nie zmieni, ale zmieniają się okoliczności. Z tego względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo kontekst jest inny - wyjaśnił prezes PiS. 12:36 O kierunkach działalności PiS w przypadku wygrania wyborów będzie mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. 12:32 Na scenie pojawili się Magda i Robert Piskorzowie wraz z dziećmi. - Największą korzyścią była realizacja naszego marzenia - domu z ogródkiem. Dzięki programowi 500 plus mogliśmy podjąć decyzję o zakupie domu. Bez tych środków nigdy nie zdecydowalibyśmy się na taką inwestycję - mówi pan Robert. - Popieramy PiS, bo kieruje się wartościami, które wspierają tradycyjną, polską rodzinę - podkreślił.



twitter.com 12:24 twitter.com 12:20 Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy odśpiewają ze zgromadzonymi hymn Polski. 12:18 Na konwencji pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. 12:15 Na miejscu pojawili się premier Mateusz Morawiecki oraz była premier Beata Szydło. 12:13 Rozpoczyna się konwencja programowa PiS. 12:07 twitter.com 11:52 twitter.com 11:50 Konwencja rozpocznie się o godzinie 12:00. 11:10 twitter.com