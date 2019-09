NA ŻYWO: Konwencja PiS. Partia przedstawia program wyborczy

13:01 - Jak najkrócej określić można to, co czyniliśmy przez ostatnie lata? W kategoriach politycznych można powiedzieć, że odrzucaliśmy późny postkomunizm - mówił Kaczyński i przeszedł do opisywania znaczenia tego słowa. 12:56 - Państwo jest niezastąpioną instytucją bezpieczeństwa - wobec zewnętrznych wrogów, indywidualnego, społecznego, w obrocie gospodarczym. To instytucja niezastąpiona - państwo jest potrzebne, także dlatego, że tylko ono może być terenem, sferą wolności w tych obydwu rozumieniach - wolności "od" i wolności "do" - mówił. - Władza sądów nie ma z demokracją nic wspólnego. To jest system, który najlepiej służy oligarchom - mówił Kaczyński. 12:54 - Polska pozostanie wyspą wolności - zaznaczył Kaczyński. 12:53 - Polska historia potoczyła się tak, że samo pojęcie narodu polskiego jest kwestionowany - nie tylko przez zewnętrznych wrogów, ale też przeciwników wewnętrznych - mówił Kaczyński. - Europejskość to jest wielka kultura i cywilizacja oparta o chrześcijaństwo i my w niej od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy. Jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami także w kwestiach kulturowych. Europa składa się z wielu narodów - jednym z nich jest naród Polski - podkreślił. - Nie ma żadnych powodów, aby przeciwstawiać europejskość polskości - mówił. 12:51 - Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Kościół był i jest głosicielem jedynego powszechnego w Polsce systemu wartości. Poza nim mamy tylko nihilizm. Dlatego dla Polski Kościół jest ważny. I to niezależnie od tego, czy jest ktoś wierzący czy jest agnostykiem czy zupełnie nie wierzy. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola kościoła - mówił. 12:50 - Naród to wspólnota, którą szczególnie cenimy. To podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach cywilizacji, tej najbardziej życzliwej, to podstawa organizacji, którą nazywamy państwem - zaznaczył Kaczyński. - Dla nas narodem jest Polska, polskość, i to cenimy bardzo wysoko - dodał. - Chcemy, by Polska trwała i wiemy, że warto być Polakami - podkreślał. 12:49 - Taki model rodziny ma dziś wielu przeciwników. Rodzina jest atakowana. Oczywiście między kobietami a mężczyznami musi być pełna równość. Ale w większości przypadków ludzie rodzą się kobietami i mężczyznami i niech tak zostanie. Tak ma w Polsce zostać - mówił. 12:47 - Człowiek jest istotą społeczną. Dwie ze wspólnot tworzonych przez niego uważamy za najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Ale rodzinę widzimy jako jedną kobietę, jednego mężczyznę w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina - mówił. 12:45 - Solidarność wymaga jeszcze spełnienia dwóch warunków - równości i sprawiedliwości. Równość jako równość praw, przywilejów, możliwości, szans. Nie przeczymy naturalnym różnicom między ludźmi. Cenimy te talenty, ale naszym dążeniem w życiu społecznym jest dążenie do zwiększania poziomu równości i to uzyskujemy - mówił. - My chcemy Polski sprawiedliwej i sprawiedliwego świata! - apelował. 12:43 Prezes PiS mówił o "Solidarności". - On uczynił nasz naród wolnym i równym, chociaż do wolności musieliśmy jeszcze iść - dodał. - Solidarność łączy się bezpośrednio z wolnością. Ale to nie tylko wolność, ale gotowość niesienia pomocy w potrzebie, zagrożeniu, w rodzinach, między grupami społecznymi. To jest spoiwo wspólnoty - podkreślił. 12:42 - Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość ceniona przez nas - wolność. Człowiek by być godny, musi być wolny i to na dwa sposoby - od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale także musi mieć prawo od innej wolności - wolności "do" - do działania, do współdecydowania. I ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Ona konstruowała nasze dzieje - mówił prezes PiS. 12:40 - System wartości jest skonstruowany wokół tego, co traktujemy jako najważniejsze - wokół godności człowieka i jego życia. Ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. To jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą ideologią, która wartość życia ludzkiego podważa - podkreślił. - To jest wartość niepodważalna - mówił. - Pamiętamy też o komplikacjach życia. I dlatego cenimy też wartości heroiczne - dodał. 12:39 - Program będziemy ujawniać podczas kolejnych konwencji. Chciałem powiedzieć dziś o podstawowych sprawach - mówił prezes PiS. - Każda grupa ma jakiś plan, a u jego podstaw, jest jakiś system wartości. My też taki mamy i nie jest on tajemnicą, przedstawialiśmy go w różny sposób. On się nie zmieni, ale zmieniają się okoliczności. Z tego względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo kontekst jest inny - wyjaśnił prezes PiS. 12:36 O kierunkach działalności PiS w przypadku wygrania wyborów będzie mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. 12:32 Na scenie pojawili się Magda i Robert Piskorzowie wraz z dziećmi. - Największą korzyścią była realizacja naszego marzenia - domu z ogródkiem. Dzięki programowi 500 plus mogliśmy podjąć decyzję o zakupie domu. Bez tych środków nigdy nie zdecydowalibyśmy się na taką inwestycję - mówi pan Robert. - Popieramy PiS, bo kieruje się wartościami, które wspierają tradycyjną, polską rodzinę - podkreślił.



twitter.com 12:24 twitter.com 12:20 Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy odśpiewają ze zgromadzonymi hymn Polski. 12:18 Na konwencji pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. 12:15 Na miejscu pojawili się premier Mateusz Morawiecki oraz była premier Beata Szydło. 12:13 Rozpoczyna się konwencja programowa PiS. 12:07 twitter.com 11:52 twitter.com 11:50 Konwencja rozpocznie się o godzinie 12:00. 11:10 twitter.com

Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię wyborczą. „Będziemy blisko ludzi”