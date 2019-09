Konwencja Koalicji Polskiej. Kosiniak-Kamysz o programie, Kukiz o „zmianach ustrojowych”

Hasłem towarzyszącym organizowanej w Sandomierzu konwencji programowej Koalicji Polski jest „Łączymy Polaków”. Do tego sloganu w swoim wystąpieniu nawiązał Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL podkreślił, że państwo nie jest budowane na rok czy dwa lata, ale na setki i jest tworzone dla przyszłych pokoleń. – Ta idea Witosa przyświecała nam pisząc ten program. Łączymy Polaków – dodał polityk. – Chcemy budować silną Polskę, a nie silną władzę, która propagandą dzieli Polskę. Oni wierzą w rządy silnej ręki, a ja wierzę w rządy mądrej głowy – kontynuował.

Co w programie Koalicji Polskiej?

Kosiniak-Kamysz nawiązał również do haseł używanych przez oponentów politycznych. – Jedni żyją historią, znacie to „8 lat, 8 lat”. Drudzy mówią może jutro, może pojutrze. A Polskę trzeba dbać tu i teraz. I my o nią zadbamy – zapowiedział lider PSL. Dodał, że program koalicji jest pisany razem z Polakami, których opinie są wysłuchiwane przez polityków jego ugrupowania.

Podczas wystąpienia Kosiniak-Kamysz przedstawił także punkty programu wyborczego. Zauważył, że „główną przeszkodą w posiadaniu dzieci jest brak mieszkania” . – Mamy program Własny Kąt. Pozwoli 100 tys. młodych polskich rodzin na własne mieszkanie. Dostaną 50 tys. zł od państwa na wkład własny – powiedział polityk. Dodał, że Koalicja po ewentualnej wygranej w wyborach nie zamierza wycofywać się z programu 500 plus. Lider PSL mówił również o przedsiębiorcach. Zapowiedział umożliwienie im decyzji, czy stać ich na opłacanie składek ZUS. – 99 proc. polskich przedsiębiorców jest uczciwa, to prawdziwi polscy patrioci. Dość traktowania ich jak złodziei. Koniec z wiecznymi kontrolami – dodał. Kosiniak-Kamysz zapowiedział także wprowadzeniu emerytur bez podatku oraz przeznaczeniu 6,8 proc. PKB na służbę zdrowia.

Jednym z punktów programu jest „odblokowanie handlu ze wschodem” oraz dopłaty dla rolników. – Dopłaty muszą być takie jak w Niemczech i Francji. Wyliczyliśmy to na 1200 zł do hektara. I jeśli będziemy mieli wpływ na rządy, takie dopłaty wywalczymy w Brukseli – zapowiedział Kosiniak-Kamysz. – Wieś może być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Inwestycje w OZE – to może dać dodatkowe 15-17 mld dochodów do budżetu z podatków. To może być szansa dla polskiego przemysłu hutniczego i stoczniowego – dodał.

W programie Koalicji Polskiej znalazły się także zapowiedzi dotyczące edukacji. Lider PSL mówił o tworzeniu klas do 25 osób, ciepłym posiłku dla każdego ucznia, systemie dualnym czy nauce angielskiego od pierwszej klasy. – Nie wrócimy do gimnazjów, to by było bez sensu. Nie potrzebne są reformy czy deformy. Polska szkoła potrzebuje zmian, ale nie rewolucji – dodał.

„Tyle warte są ich słowa”

Podczas konwencji wystąpił również Paweł Kukiz, który mówił o tym, że istnieje potrzeba, by „skończyć z państwem partyjnym, a zacząć państwo obywatelskie” . - Hasło „Łączymy Polaków” jest niemożliwe bez zmian ustrojowych. To są rewolucyjne dla obecnych władz, ale bez tego wszyscy Polacy nie mogą iść razem – dodał. Podkreślił, że ważne jest niedopuszczenie do rządów jednej partii. – Pokażcie mi jeden instrument wpływu obywateli na władzę. Mogą wyjść na ulicę i mówić „precz z preczem”, ale to tylko umacnia tę wojnę dwóch wielkich partii – zaznaczył.

Kukiz mówił również o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który jego zdaniem powinien nie być wybierany przez partie polityczne, a przez obywateli. Zauważył, że tylko PSL wpisał do programu zmiany proobywatelskie i jako pierwsze ugrupowanie podpisało Pakiet Antykorupcyjny przygotowany przez Kukiz'15. Dodał, że politycy PiS nie chcieli nawet podejmować dyskusji na ten temat. – Mam dość państwa, w którym najpierw szuka się winnych, a nie naprawia szkodę. 4 lata temu buńczucznie zapowiadali, że wszyscy będą siedzieć. I co? I nic. Tyle warte są ich słowa – podsumował.