Schetyna napisał do Kaczyńskiego: „Jarek kończ”. Odpowiedział mu... PSL

Jarosław Kaczyński pojawił się w Lublinie, gdzie przemawiał podczas konwencji PiS. Prezes partii rządzącej nie tylko wygłosił przemówienie dotyczące kwestii takich jak aborcja, eutanazja czy wolność, ale przedstawił tzw. Hat Trick: wyższe emerytury w 2021 roku, dwie trzynaste emerytury, równe dopłaty dla rolników i wyższe płace.

Wystąpienie Kaczyńskiego najwyraźniej śledził Grzegorz Schetyna, który pokusił się o krótki wpis na Twitterze. „Jarek kończ” – napisał lider PO, a pod jego postem szybko uaktywnili się zwolennicy PiS. Uwagę przykuwają nie tylko ich komentarze, ale również odpowiedź, jaka pojawiła się na koncie PSL. „Grześ, zmień kanał” – napisano na profilu ludowców. To nie pierwszy raz, gdy Koalicja Polska odniosła się do wypowiedzi Schetyny, próbując tym samym przekierować uwagę na swoją konwencję. W piątek PSL wykorzystał hasło Koalicji Obywatelskiej „Plan na jutro”, zachęcając do udziału w wydarzeniu. „Plan na jutro? Konwencja programowa PSL. Sobota, godz 11:00, Hala MOSiR, Sandomierz. Zapraszamy!” – czytamy we wpisie.

O czym mówił Kaczyński?

– Program będziemy ujawniać podczas kolejnych konwencji. Chciałem powiedzieć dziś o podstawowych sprawach – mówił Jarosław Kaczyński. – Każda grupa ma jakiś plan, a u jego podstaw, jest jakiś system wartości. My też taki mamy i nie jest on tajemnicą, przedstawialiśmy go w różny sposób. On się nie zmieni, ale zmieniają się okoliczności. Z tego względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo kontekst jest inny – wyjaśnił prezes PiS.

– System wartości jest skonstruowany wokół tego, co traktujemy jako najważniejsze – wokół godności człowieka i jego życia. Ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. To jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą ideologią, która wartość życia ludzkiego podważa – podkreślił. – To jest wartość niepodważalna – mówił. – Pamiętamy też o komplikacjach życia. I dlatego cenimy też wartości heroiczne – dodał.

– Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość ceniona przez nas – wolność. Człowiek by być godny, musi być wolny i to na dwa sposoby – od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale także musi mieć prawo od innej wolności – wolności "do" – do działania, do współdecydowania. I ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Ona konstruowała nasze dzieje – mówił prezes PiS. Prezes PiS mówił również o "Solidarności". – On uczynił nasz naród wolnym i równym, chociaż do wolności musieliśmy jeszcze iść – dodał. – Solidarność łączy się bezpośrednio z wolnością. Ale to nie tylko wolność, ale gotowość niesienia pomocy w potrzebie, zagrożeniu, w rodzinach, między grupami społecznymi. To jest spoiwo wspólnoty – podkreślił.