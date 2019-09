Kinga Rusin na listach Konfederacji. Znane nazwisko pomoże w wyborach?

O działaczce stało się głośno, ponieważ nosi identyczne imię i nazwisko jak gwiazda TVN i prowadząca „Dzień dobry TVN”. 26-letnia Kinga Barbara Rusin wystartuje w wyborach parlamentarnych w okręgu nr 33 obejmującym Kielce. Kandydatka znalazła się na 18. miejscu na liście Konfederacji w tym regionie. Ma 26 lat i z zawodu jest nauczycielką. Nie jest to jej pierwsza styczność z polityką. W 2015 roku Kinga Rusin startowała w wyborach parlamentarnych z list partii Korwin. Zdobyła wówczas zaledwie 92 głosy i nie zdobyła poselskiego mandatu.

W ostatnich dniach głośno stało się także o innym kandydacie Konfederacji do Sejmu. Dariusz Olech ze Szczecina jeszcze niedawno był kompletnie anonimową osobą. Kandydat Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych startuje z odległego, 13. miejsca – także na zmianę jego statusu jego rozpoznawalności szansa była raczej niewielka. Co wobec tego zrobił Olech? Na plakacie wyborczym dorobił sobie aureolę, co w połączeniu z brodą i długimi włosami nasunęło oczywiste skojarzenia. Dla wzmocnienia efektu dodał też oryginalne hasło wyborcze. „Nic wam nie obiecam, ale dam wam wszystkim święty spokój!” – zachęcał.