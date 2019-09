Kaczyński tłumaczy słowa o „modelu rodziny”: Chciałem bronić tego, czego bronimy

Chodzi o wypowiedź z sobotniej konwencji PiS w Lublinie. W trakcie przemówienia Jarosław Kaczyński mówił wiele na temat wartości, na które stawia jego ugrupowanie. Wspomniał m.in. o roli Kościoła i tradycyjnym modelu rodziny. – Człowiek jest istotą społeczną. Dwie ze wspólnot tworzonych przez niego uważamy za najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Ale rodzinę widzimy jako jedną kobietę, jednego mężczyznę w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina – mówił prezes PiS. – Taki model rodziny ma dziś wielu przeciwników. Rodzina jest atakowana – zaznaczył polityk. – Oczywiście między kobietami a mężczyznami musi być pełna równość. Ale w większości przypadków ludzie rodzą się kobietami i mężczyznami i niech tak zostanie. Tak ma w Polsce zostać – dodał Kaczyński.

Sobotnie słowa prezesa PiS wywołały liczne kontrowersje. Odpowiedzieli mu m.in. Bartłomiej Sienkiewcz Aleksandra Dulkiewicz czy Paulina Młynarska. Dziennikarka stwierdziła m.in., że przez takie „wstrętne podejście, przez ten kołtuński, dyskryminujący mental”, kiedy zostałam sama z córką, nie było jej decyzją, szukała na siłę partnera. „Bo całe otoczenie zdawało się mówić jak prezes, że nasza dwuosobowa rodzina jest do niczego!” – podkreśliła Młynarska.