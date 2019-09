Kukiz twierdzi, że PiS chce „zabić” jego ruch i PSL. Ale... nie wyklucza koalicji

Zdaniem Pawła Kukiza pierwszą rzeczą, którą zrobi PiS po zdobyciu samodzielnej władzy po wyborach parlamentarnych, będzie podporządkowanie sobie samorządów. – Zarządzi nowe wybory, ubezwłasnowolni burmistrzów i wójtów, podporządkowując ich wybór radom, rady będą opanowane przez PiS i będziemy mieli powrót do czasów Gomułki mieszanego z Gierkiem – ocenił lider Kukiz'15 na antenie Radia Zet.

Pytany o to, czy w razie braku większości parlamentarnej dla PiS jest szansa na stworzenie koalicji z jego ludźmi, Paweł Kukiz unikał jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził jednak, że PSL i Kukiz'15 odczuwają, że PiS chce „zabić jednych i drugich” , w związku z czym „trudno mówić o koalicji” . – Ale z drugiej strony absolutnie też nie mogę tego wykluczyć – dodał.