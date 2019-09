Kaczyński: Odrzucamy postkolonialną koncepcję Polski jako kraju taniej siły roboczej

– My jesteśmy partią solidarności społecznej, a to jest także solidarność między pracodawcą, a pracobiorcą. To jest jedyna dobra podstawa rozwoju naszej gospodarki, rozwoju Polski, wzrostu stopy życiowej. I tego, co nam się jako Polakom należy, nam się należy poziom życia taki jak na Zachodzie. Jeśli my mówimy dzisiaj o budowie polskiego modelu czy polskiej wersji państwa dobrobytu, to mówimy o czymś co jest celem, chociaż to nie jest cel jakoś bardzo odległy. Taka jest stawka tych wyborów – stwierdził Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej PiS w Gdańsku.

Prezes PiS ocenił, że szybkie podnoszenie płacy minimalnej stało się przedmiotem sporu. – Co więcej, przedmiotem ataku, ataku tych którzy stwierdzają, że z różnych powodów to nie do zaakceptowania. Czasem mówią o tym, że to szkodzi gospodarce, przedsiębiorcom, czasem że klasie średniej i wreszcie czasem że w ogóle generalnie, całemu państwu, narodowi. Otóż sądzę, że przypominając tamte porozumienia i tamtą drogę, drogę Solidarności, trzeba powiedzieć jedno: to część tej polityki, którą chcemy prowadzić i prowadzimy z całą determinacją. To polityka zmierzająca do tego, żeby Polakom się po prostu lepiej żyło, żeby lepiej zarabiali. Ale to jest polityka racjonalna i wpisująca się w taki dużo większy, bardziej długoterminowy plan, który ma doprowadzić do tego, że nasz kraj najpierw osiągnie przeciętną UE, później przeciętną tzw. starej UE, a w końcu dogonimy naszych zachodnich partnerów – tłumaczył Kaczyński.

– My chcemy doprowadzić do tego, żeby ten uśpiony polski kapitał i mówię tutaj o kapitale sensu stricte, po prostu o pieniądzach, ruszył ku unowocześnieniu polskiej gospodarki. Jesteśmy partią która wie, że przedsiębiorcy są siłą, która rozbudowuje, napędza gospodarkę, ale muszą być tworzone odpowiednie warunki. Nie można przyjmować jak pewna pani profesor takiego klasowego punktu widzenia. Walki klas, że jest klasa średnia, która zwalcza tę niższą, żeby ona za dużo przypadkiem nie zarabiała. Otóż nie, my się z tą koncepcją, w istocie postmarksistowską, zdecydowanie nie zgadzamy – zaznaczył Kaczyński dodając, że PiS odrzuca „postkolonialną koncepcję Polski jako kraju taniej siły roboczej”. – Koncepcję która już nam bardzo zaszkodziła i nie powinna już szkodzić dalej – podsumował.