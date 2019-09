Jak głosować poza miejscem zameldowania? To prostsze, niż się wydaje

Do wyborów parlamentarnych 13 października pozostał nieco ponad miesiąc. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Waldemar Gorzycki opisał, w jaki sposób można zagłosować, w dniu wyborów znajdując się poza swoim miejscem zameldowania.

– Można wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, które wydają właściwe urzędy miast i gmin – opisał Gorzycki.

– Z takim zaświadczeniem przychodzę do komisji, do której mam najbliżej z uwagi na swój wyjazd, przedstawiam to zaświadczenie o prawie do głosowania, dokument tożsamości, wtedy zostanę dopisany do spisu wyborców, otrzymuję kartę, głosuję – dodał.

Wybory parlamentarne 2019

Na początku sierpnia Andrzej Duda podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 13 października. – Myślę, że Polacy, wyborcy i w ogóle wszyscy, oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, żeby tego starcia było jak najmniej i w związku z tym też termin możliwie jak najszybszy – powiedział prezydent.

Polacy będą mogli udać się do urn od godziny 7 do 21. Podczas październikowych wyborów obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybieraniu przedstawicieli w Senacie, większościowa.