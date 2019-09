Biedroń: Pielgrzymowaliśmy do Kwaśniewskiego jak Trzech Króli i namówiliśmy go

Lider Wiosny, która wspólnie z SLD i Razem tworzy koalicję pod nazwą Lewica, chwalił się w Radiu Zet poparciem Aleksandra Kwaśniewskiego. – Będzie z nami prezydent, który jest najbardziej popularnym, cenionym prezydentem III RP według wszystkich sondaży, i jestem z tego dumny, że Aleksander Kwaśniewski jest z nami na pokładzie. Wszystkie nasze srebra rodowe, dobra, porcelanę najlepszą lewicy wyciągamy na stół i pokazujemy, co mamy – mówił.

Pytany o to, kto namówił byłego prezydenta do wsparcia kampanii, odpowiedział, że „wszyscy”. – Pielgrzymowaliśmy do Aleksandra Kwaśniewskiego jak Trzech Króli i namówiliśmy Aleksandra Kwaśniewskiego – mówił obrazowo, mając oczywiście na myśli siebie, Adriana Zandberga i Włodzimierza Czarzastego. Dopytywany, czy przypadkiem nie jak Sześciu Króli (taką liczbę podawał swego czasu Ryszard Petru), Biedroń zapewniał, że jednak trzech. – My na lewicy – wbrew temu, co się mówi – czytamy Biblię i czytamy historię Kościoła katolickiego – odparował.

