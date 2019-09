Senator PiS już w sierpniu miał na plakacie wylosowany dziś numer listy. „Opatrzność nade mną czuwa”

Jeszcze 8 września, na kilka dni przed losowanie grafika z numerem 2. opublikowana na Facebooku Leszka Piechoty została zmieniona na taką bez numeru listy. „To zwykły błąd edytorski podczas wykonywania projektu baneru przez grafika, powinno być lista nr »X«, dlatego projekt został poprawiony. Nie ma w tym nic szczególnego. Tzw. czeski błąd” – tak wtedy współpracownicy Piechoty komentowali błąd w jednym z komentarzy, odpowiadając na podejrzliwe pytania internautów.

Plakaty z numerem 2 pojawiły się nie tylko na Facebooku Leszka Piechoty, ale również „w terenie”.

Po dzisiejszym losowaniu list, w którym rzeczywiście komitet PiS wylosowała liczbę 2, na Twitterze i Facebooku natychmiast pojawiły się kolejne komentarze. Wielu z internautów żartuje, że w takiej sytuacji Piechota powinien natychmiast zagrać w totolotka. Inni jednak doszukują się w tej sytuacji spisku, i bardziej lub mniej poważnie pytają kandydata, czy wyniki wyborów też już poznał.

Senator w rozmowie z portalem polsatnews.pl podaje jednak inne wytłumaczenie tej sytuacji. – Opatrzność nade mną czuwa – stwierdził senator Piechota. – To dowód na to, że trzeba na mnie głosować, bo jeżeli potrafię przewidywać przyszłość, a nawet wykreować rzeczywistość, to z tego tytułu trzeba uznać, że jestem najbardziej wiarygodnym kandydatem – dodał żartobliwie.

Co ciekawe, cztery lata temu Leszek Piechota dostał się do Senatu z list Platformy Obywatelskiej, która wtedy miała właśnie nr. 2 na liście.

Numery poszczególnych list wyborczych:

Lista nr 1: KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 2: KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 3: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista nr 4: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista nr 5: KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni

Lista nr 6: KW Prawica

Lista nr 7: KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

Lista nr 8: KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy

Lista nr 9: KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca

Wybory parlamentarne 2019

Na początku sierpnia Andrzej Duda podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 13 października. – Myślę, że Polacy, wyborcy i w ogóle wszyscy, oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, żeby tego starcia było jak najmniej i w związku z tym też termin możliwie jak najszybszy – powiedział prezydent.

Polacy będą mogli udać się do urn od godziny 7 do 21. Podczas październikowych wyborów obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybierania przedstawicieli w Senacie, większościowa.