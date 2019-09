Kaczyński: Dzisiaj w Europie z wolnością jest bardzo różnie

– Czy pójdzie do przodu, ku rozwojowi, ku temu państwu dobrobytu, ku sprawiedliwości, solidarności, czy też pójdzie w tył. Zacznie na tej historycznej drodze wracać, zacznie się odwrót, odmarsz w stronę postkomunizmu, tego wszystkiego, co ograniczała nasze możliwości, co krzywdziło tak wielu ludzi – wyjaśnił.



Prezes PiS stwierdził, że „można było zrobić znacznie więcej” – Te 4 lata to pokazały, że można było więcej – mówił Kaczyński. Wyjaśnił, że w przyszłości można zbudować „kraj szczęśliwy, bez żadnych kompleksów, którego obywatele, kiedy będą jeździć na zachód, będą się czuli jak u siebie w domu” . – Tu będzie równie dobrze, a powiem wam nawet, że będzie lepiej, bo tu będzie też wolność, tu pozostanie wyspa wolności, a z tą wolnością dzisiaj w Europie jest bardzo, bardzo różnie – przekonywał.

