Jarosław Kaczyński: Tolerancja – tak, ale afirmacja wszystkiego, co komuś do głowy przyjdzie – nie

– Jeśli mówimy o polskiej rodzinie musimy wspomnieć o jej trwałości i wartościach. Dziś trwa atak na polską rodzinę, by jej istotę podważyć, by uczynić ją jednym z możliwych rozwiązań – powiedział Jarosław Kaczyński. – Jesteśmy tolerancyjni. Mówiłem już, że tolerancja – tak, ale afirmacja wszystkiego, co komuś do głowy przyjdzie – nie. Mówię to po to, aby zapewnić, że PiS stoi na straży polskiej rodziny – przekonywał lider ugrupowania.

„Wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji”

Podczas konwencji została zorganizowana debata z udziałem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. – Program Rodzina 500 plus jest bardzo prosty – przekazujemy polskim rodzinom środki na wychowanie. Zaufaliśmy Polakom. Tak, jak oni zaufali nam – powiedziała Beata Szydło, wymieniając osiągnięcia jej rządu. Polityk podkreśliła, że programy PiS są dedykowane nie tylko rodzinom z dziećmi, ale także seniorom.

Podczas konwencji PiS-u premier Mateusz Morawiecki odniósł się do przeprowadzonego wczoraj przez PKW losowania numerów list komitetów wyborczych. – Wylosowaliśmy drugą kadencję, a Platforma piąty rok w opozycji – powiedział. W dalszej części przemówienia szef polskiego rządu podkreślił, że „państwo jest zobowiązanie do wspierania rodzin, a w szczególności rodzin w trudnej sytuacji materialnej". – Zapewnienie pracy jest jednym z warunków zapewnienia polskim rodzinom godnego życia. Podniesienie płacy minimalnej jest realne, a przede wszystkim korzystne dla polskich pracowników. Chcemy zapewnienia równych warunków pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami – stwierdził Mateusz Morawiecki.