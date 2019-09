PiS ze spotem dla młodych wyborców. Wyśmiewa przeciwników, Konfederację ignoruje

Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę i jak widać, PiS ma pomysły na zostawienie przeciwników w tyle. Jakkolwiek by nie oceniać najnowszego spotu, trudno nie zauważyć, że to właśnie obóz rządzący jako pierwszy tak wyraźnie zaadresował swój przekaz do pokoleń, korzystających z aplikacji typu TikTok czy Tinder.

W najnowszym spocie młody lektor zarzuca Koalicji Obywatelskiej hipokryzję i mówi: „oni ciągle zmieniają zdanie”. SLD nazywa „ekipą obrotową”, której celem jest „utrzymanie stołka. Sprzymierzonego z tą partią Kukiza nazywa „ciasteczkowym rewolucjonistą”. W przypadku Lewicy, skupia się na SLD, wytykając mu postkomunistyczną przeszłość. W spocie nie pojawiła się za to żadna wzmianka na temat Konfederacji.

Z kolei PiS lektor nazywa „solidnie naoliwioną, ciężko pracującą maszyną”, posiadającą tajną broń w postaci Jarosława Kaczyńskiego. Po wyliczeniu zasług rządzącej partii, chłopak podsumowuje: „wybierzesz sam, ale to jest spot kampanijny, a nikt nie wygrał wyborów, siedząc na kanapie”. Promuje przy okazji partyjne kanały w mediach społecznościowych.