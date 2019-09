Kidawa-Błońska ocenia program PiS. „Jest bardzo dużo niebezpiecznych punktów”

– Jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, służba zdrowia to jest ten najważniejszy temat, którym musimy się zająć w tej kampanii – powiedziała w Gorzowie Wielkopolskim kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. – Kolejki do wielu specjalistów wydłużyły się znacznie, zamiast skracać. Ograniczony jest dostęp do leków. Leki drożeją i to leki pierwszej potrzeby, ratujące życie. Szczególnie jest to widoczne w onkologii – dodała. Słowa polityk cytuje portal 300polityka.pl.

Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła także program Prawa i Sprawiedliwości. – Tam jest bardzo dużo niebezpiecznych punktów. To nie tylko ograniczenie mandatu posła i senatora i oddanie władzy w ręce prokuratora generalnego, ale są tam także bardzo niebezpieczne zapisy dotyczące wykonywania zawodu dziennikarza – powiedziała. Polityk dodała, że im bardziej się zgłębia punkty zawarte w programie PiS „tym większe zdziwienie i niepokój, że nie o taką Polskę i nie o takie wartości bili się ludzie w naszym kraju”. – Nie po to powstała „Solidarność”, nie po to odzyskaliśmy wolność, żeby ktoś odgórnie wprowadzał takie obostrzenia – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

