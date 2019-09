Wicerzecznik PiS: Związków partnerskich nie będzie, opieramy się trendom z Zachodu

– Jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, jedną z pierwszych decyzji będzie wprowadzenie związków partnerskim dla osób heteroseksualnych i homoseksualnych – zapowiedział w programie „7 X 24” poseł Michał Szczerba. Politykowi Platformy Obywatelskiej odpowiedział na antenie TVP wicerzecznik PiS.

– PiS prowadzi kampanię merytoryczną, pozytywną. To nie PiS wymyśla tzw. plan Rabieja. To nie PiS opowiada ustami posła Szczerby czy Grupińskiego, jakie to mają plany, tylko się teraz do nich nie przyznają, bo przed wyborami nie. Jako Polska jesteśmy w sytuacji, kiedy wiele niekorzystnych trendów, które obserwowaliśmy na Zachodzie, lewicowo-liberalnych, które stanowią atak na podwaliny społeczeństwa, jakie znamy, na rodzinę, rzeczywiście do Polski nie dotarło – mówił w „Kwadransie politycznym” Radosław Fogiel.

Wicerzecznik partii rządzącej podkreślił, że PiS jasno stawia granicę. – Nie będzie realizacji tego, co publicystycznie nazywa się planem Rabieja – najpierw związki partnerskie, później małżeństwa tzw. homoseksualne, a na koniec adopcja dzieci. Związków partnerskich nie będzie. My nie jesteśmy wrogiem tego, żeby osoby żyjące razem, funkcjonujące razem, niezależnie od tego, co jest tego przyczyną, jakie są uwarunkowania, miały pewne prawa. Podnosi się temat dziedziczenia czy wizyt u lekarza, ale to wszystko można regulować na gruncie cywilno-prawnym, bez konieczności podważania fundamentu – stwierdził polityk.

Czytaj także:

Wypadek jachtu na Bałtyku. Nie żyje jedna osoba, druga zaginęła