Koalicja Obywatelska z kontrowersyjnym hasłem. PiS odpowiada nowym spotem

– Ruszamy z akcją "Silni Razem", będziemy w całej Polsce, to jest kontynuacja akcji sztabowej, kampanii otwartej, kampanii wspólnej z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Każda osoba, która chce wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej może się do nas zgłosić – mówił szef sztabu KO, Krzysztof Brejza na konferencji prasowej przed Sejmem. – Słyszymy o pomysłach PiS na podniesienie ZUS, widzimy w jakim agonalnym stanie jest służba zdrowia, widzimy atak na demokrację, słyszymy o planach "urządowienia" mediów. Czas powiedzieć tej polityce nienawiści, polityce hejtu, polityce dzielenia Polaków: "stop". Możemy zrobić to tylko będąc razem – dodał.

Polityk zapowiedział też busy z hasłem akcji i uruchomienie specjalnej infolinii pod numer 22 292-40-57. Zachęcił też do działania w kampanii wszystkich sympatyków KO. Podkreślał, że to „wybory o wszystko”.

– Dzisiaj każdy może wesprzeć kampanię Koalicji Obywatelskiej. Jest numer telefonu, pod który można zgłaszać, czy ktoś chce nosić ulotki, czy chce udostępnić miejsce na baner, czy chce się zaangażować w kampanię wyborcza – tłumaczył Adam Szłapka z KO. – Zachęcamy wszystkich bardzo mocno, żeby się włączyli. Będziemy w całej Polsce, to jest akcja, która angażuje wszystkich kandydatów i każdy kto chce być wolontariuszem KO, kto chce włączyć się w kampanię, zatrzymać to wszytko, co robi TVP, chce zatrzymać podniesienie ZUS dla przedsiębiorców może się włączyć w akcję «Silni razem» – dodał.

Kontrowersyjne hasło

Wielu komentatorów zwraca uwagę, że hasło #SilniRazem, które już wcześniej występowało na Twitterze, może być problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory, pod tym hasłem internauci publikowali antyrządowe wpisy, ale wiele z nich było wulgarnych i agresywnych.

„Urządzić z grupy agresywnych i często wulgarnych osób twarz ostatniej prostej kampanii. Przecież to wygląda jak sabotaż” – napisał dziennikarz Wirtualnej Polski i „DoRzeczy” Marcin Makowski.

Również Konrad Piasecki z TVN24 zwrócił uwagę, że hasło do tej pory było często kojarzone negatywnie. „Jeśli grupka #SilniRazem ma ochotę przekonać kogokolwiek do poparcia opozycji, to sugerowałbym zapanowanie nad standardami kultury i języka. Tępawe i chamskie twiciki zdają mi się mocno kontrskuteczne” – napisał Piasecki.

Odpowiedź PiS

W odpowiedzi na akcję Koalicji Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość, na swoim Twitterze przypomniało kilka kontrowersyjnych wpisów, które pojawiały się na Twitterze z hasztagiem #SilniRazem.

– Platforma robi akcję „Silni razem” pod kontrowersyjnym, hejterskim hashtagiem. My odpowiadamy pozytywnym spotem o programie – powiedział portalowi 300POLITYKA jeden ze sztabowców PiS. – PO chce się ścigać na hejt, my nie bierzemy w tym udziału. Mamy dobry program. HatTrick Kaczyńskiego – to jest nasza oferta – dodał rozmówca portalu.

W opublikowanym 40-sekundowym spocie po hasztagiem #HatTrickKaczyńskiego rządząca partia przypomniała swoje najważniejsze obietnice programowe: podniesienie płacy minimalnej, 13 i 14. emeryturę (przy okazji podkreślono, że 13. emerytura będzie wypłacona w przyszłym roku) czy podwyższenie dopłat dla rolników poprzez z równanie ich z dopłatami w innych państwach UE.

