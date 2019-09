Suski został zapytany o pomysł z programu PiS. „Nie wiem o co chodzi”

Marek Suski był gościem programu „Tłit” w Wirtualnej Polsce. Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów został zapytany o to, po co ma zostać powołany samorząd dziennikarski, o którym można przeczytać w programie wyborczym PiS. – Nie wiem, nie znam sprawy – odpowiedział polityk. – Nie znam sprawy, tego pomysłu – nie wiem, o co chodzi. Ale jak znam zasadę samorządności, to jeżeli byłby samorząd, sami dziennikarze by się wybierali – dodał. Dziennikarz prowadzący rozmowę był najwyraźniej zdziwiony faktem, że jeden z czołowych polityków partii rządzącej nie zna szczegółów programu ugrupowania.

Pytany o to, czy można ustawowo nakazać powołanie samorządu dziennikarskiego Suski odpowiedział, że „można zaproponować, to nie jest jakiś nakaz” . Na odpowiedź prowadzącego rozmowę, że ustawa jest nakazem i nie po to pisze się ustawę, by coś sugerować, polityk odparł, że „jednak bardzo często się tak robi” . – Czasami w ustawach wpisuje się różne rzeczy edukacyjnie albo wpisuje się, że ktoś może coś robić, ale nie musi – dodał.

Samorząd dziennikarski