Skreślili go z list PiS. Założył komitet, którego skrótowiec to... PiS

– Komitet Wyborczy Patrioci i Samorządowcy jako jedyny nie używa skrótu PiS, nawet nie zarejestrował go w Państwowej Komisji Wyborczej. Tylko środowiska PiS albo złośliwi komentatorzy go używają. My tego skrótu nie używamy, nigdzie go nie eksponujemy, dlatego nietrafione są oskarżenia, że ktoś się pod kogoś podszywa – tłumaczył Łukasz Zbonikowski. Komentując w sierpniu start polityka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że odbywa się on „poza zgodą i akceptacją” partii. Dodał, że PiS ma swojego kandydata w Toruniu, ale „w wyborach do Senatu każdy może startować” .

Sprawa Zbonikowskiego

Przypomnijmy, pod koniec marca Sąd Najwyższy oddalił kasację byłej żony posła PiS Łukasza Zbonikowskiego. Monika Zbonikowska w prywatnym akcie oskarżenia zarzuciła mężowi dwukrotnie naruszenie nietykalności cielesnej – podczas małżeńskiej kłótni miał wyrwać swojej ówczesnej żonie telefon komórkowy. Rok później miał szarpać ją i wykręcić jej ręce podczas kłótni o uprawę ziemi.

Niska szkodliwość społeczna

Wcześniej Sąd Rejonowy w Chełmnie nie stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że kobieta była bita. Uznał jedynie, że miała wykręcane ręce i była szarpana przez małżonka. Stwierdził, że Zbonikowski rzeczywiście naruszał nietykalność cielesną kobiety, jednak ze względu na niski stopień winy i społecznej szkodliwości jego czynu, podjął decyzję o umorzeniu postępowania. Poseł miał zostać poddany jedynie rocznej próbie. Dopiero jeśli złamie jej warunki – to znaczy popełni w tym czasie podobne, lub poważniejsze przestępstwo, proces zostanie wznowiony. W II instancji Sąd Okręgowy w Toruniu umorzył postępowanie, uznając, że szkodliwość społeczna czynów polityka jest znikoma.

Zbonikowski nie przyznawał się do winy. Od początku utrzymywał, że to intryga żony, z którą się rozwodzi. Twierdzi, że jest mu przykro, że dla niektórych kobiet małżeństwo to majątek, dzieci to pieniądze, a mąż to źródło dochodów. – Człowiek nawet sobie nie może wyobrazić, jak nienawiść i pazerność mogą zaślepić kobietę – tłumaczył.

Zbonikowskiego „przepis na żonę”