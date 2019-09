Małgorzata Kidawa-Błońska o polskich kopalniach. „Powinny funkcjonować do...”

W środę 18 września 2019 Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła województwo śląskie. – Dzisiaj rozmawiamy o problemach Śląska. Ten region wymaga dodatkowego programu, który zapewniłby m.in. ochronę środowiska i czyste powietrze. Krok po kroku chcemy zmieniać rzeczywistość, żeby Śląsk przechodził na inne źródła energii i żeby mieszkańcy mogli oddychać świeżym powietrzem – powiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Polityk na zorganizowanej w Katowicach konferencji prasowej dodała, że „polskie kopalnie powinny funkcjonować do wyczerpania zapasów, żebyśmy mogli się w tym czasie przestawić na inne źródła energii”.

Jak informuje wyborcza.pl, Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się również do „przygotowywanej przez rząd specustawy górniczej”. – Budowa nowych kopalń, a tym bardziej wbrew woli ludzi, nie powinna mieć miejsca. Ta ustawa zabroni mieszkańcom decydowania o tym, co dzieje się w ich sąsiedztwie. To pokazuje dobitnie, że rząd wcale nie myśli o tym, żeby nasza energetyka była nowoczesna i czysta. Świadczy też o tym sprowadzanie węgla z zagranicy – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska.

