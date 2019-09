Akcja „Nie świruj, idź na wybory” wywołała kontrowersje. „Wielki skandal”

Fotograf Tomasz Sikora zainicjował w internecie akcję zachęcającą do pójścia na wybory. Hasło akcji brzmi „Nie świruj, idź na wybory”. Liczne kontrowersje wywołał spot z udziałem Wojciecha Pszoniaka. „Parodiowanie osób niepełnosprawnych? To prosta sugestia, że »trzeba być lepszym od nich«. Czegoś tak obrzydliwego dawno nie widziałem. Podobne ruchy mogą dotyczyć np. osób z porażeniem mózgowym, czyli często niewinnych, marzących o akceptacji. Po prostu wielki skandal” – ocenił Patryk Jaki.

„Niekonwencjonalne formy komunikacji”

Akcję „Nie świruj, idź na wybory” skomentowała w rozmowie z Wprost.pl dr Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych UW. – Każdy sposób na mobilizowanie do udziału w wyborach jest sposobem pożądanym – stwierdziła. Politolog zaznaczyła, że „do polityki weszły niekonwencjonalne formy komunikacji”. – Uważam, że to naturalne, że kolejne osoby uczestniczą w takiej niestandardowej akcji. To nie jest nic nowego. Polityka jest pełna takich zdarzeń, które są raczej właściwe dla innych sfer, np. sfery teatru czy kabaretu politycznego. Frekwencja w nadchodzących wyborach będzie powiedziałabym rozstrzygająca i wszystkie partie polityczne dążą do tego, by mobilizować własne elektoraty – oceniła Ewa Marciniak. – Uważam, że różne tego typu formy aktywizacji wyborców są dozwolone. Natomiast jeśli zachowania prześmiewcze odnoszą się do osób z niepełnosprawnościami i są takie skojarzenia, to oczywiście tak nie powinno być – dodała politolog.

RPO zabiera głos

W sprawie akcji „Nie świruj, idź na wybory” oświadczenie wydał też Adam Bodnar. „Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka wyraża poparcie dla inicjatyw, których celem jest zachęcenie obywatelek i obywateli do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Takie inicjatywy służą niewątpliwie budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak Rzecznik stanowczo sprzeciwia się konstruowaniu kampanii profrekwencyjnych w oparciu o stereotypy dotyczące grup narażonych na dyskryminację, w tym osób chorujących psychicznie” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

RPO zaznaczył, że „osoby z niepełnosprawnościami są jedną z grup w sposób szczególny narażonych na wykluczenie społeczne”. „Wśród nich, w stosunkowo najgorszej sytuacji znajdują się osoby chorujące psychicznie. Doświadczają one odrzucenia zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i publicznego. Powielanie krzywdzących stereotypów narosłych wokół osób z niepełnosprawnością psychiczną ma widoczny wpływ choćby na ich sytuację na rynku pracy, co skutkuje spychaniem ich na margines życia społecznego” – czytamy. Pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Takie przykłady zwyczajnie szkodzą, a satyra ma swoje granice”

W kampanii wyborczej już wcześniej przewijał się temat związany z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. – Wiecie ile jest osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce? 6 milionów. Sporo, nie? A wiecie, ile osób głosowało na PiS w ostatnich wyborach? 5 711 686 osób. Ja nic nie mówię, liczby mówią same za siebie – powiedziała Klaudia Jachira, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. W ten sposób zasugerowała, że głosujący na Prawo i Sprawiedliwość zmagają się z dolegliwościami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Kilka dni wcześniej w mediach społecznościowych Andrzej Mleczko opublikował grafikę, na której przedstawiony został szpital psychiatryczny. „Pan Andrzej Mleczko w swoim rysunku pokazał szpital psychiatryczny. Od lat trwa walka o zmianę postrzegania osób chorych psychicznie. Takie przykłady zwyczajnie szkodzą, a satyra ma swoje granice. Prosimy o rozwagę i poszanowanie godności osób zmagających się z problemami psychicznymi” – czytamy we wpisie Rzecznika Praw Pacjenta na Facebooku.