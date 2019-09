Chorosińska zaliczyła spore wpadki na antenie Radia Zet. „Jako humanistka nie mam głowy do cyfr”

Aktorka znana m.in. z ról w serialach „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy „Singielka” bez powodzenia ubiegała się o mandat w Parlamencie Europejskim. Obecnie jest radną sejmiku mazowieckiego i startuje w wyborach do Sejmu w okręgu podwarszawskim, z ostatniego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości.

Dominika Figurska-Chorosińska w rozmowie z Radiem Zet musiała zmierzyć się nie tylko z trudnymi pytaniami dotyczącymi małżeństwa i wierności, ale również z testem wiedzy. Została zapytana o to, ilu posłów zasiada w Sejmie. – Nie, nie powiem pani – odpowiedziała aktorka, która nie wiedziała również, ile jest miejsc w Senacie. – A jaki jest próg wiekowy na kandydata na prezydenta? – zapytała Lubecka. – 70? – zapytała w odpowiedzi Figurska-Chorosińska. Kiedy prowadząca rozmowę doprecyzowała, że chodzi jej o wiek, w którym można ubiegać się o fotel głowy państwa, aktorka odparła „od 18”, chociaż prawidłowa odpowiedź to ukończone 35 lat. Bezbłędnie odpowiedziała za to na pytanie, ile trwa kadencja prezydenta. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. – Olszewski? – niepewnie odpowiedziała kandydatka do Sejmu. – A nie Mazowiecki? – odparła Lubecka. – Sprawa dyskusyjna – stwierdziła jej rozmówczyni.

W nagraniu, które pojawiło się na Facebooku Chorosińskiej, wytłumaczyła się ze swoich wpadek. – Jako humanistka nie mam głowy do cyfr i dzisiaj zwyczajnie zjadł mnie stres – stwierdziła. W dalszej części filmiku dodała, że choć pierwszym premierem w wolnej Polsce faktycznie był Tadeusz Mazowiecki, to dla niej pierwszy niekomunistyczny rząd stworzył Jan Olszewski.

