„Nie świruj, idź na wybory”. Krystyna Janda włączyła się do akcji

W mediach pojawiły się spoty zachęcające do udziału w wyborach parlamentarnych, w których wystąpiło kilku polskich aktorów. Zostały one skrytykowane m.in. przez RPO Adama Bodnara i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Do akcji włączyła się także Krystyna Janda.