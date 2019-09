Stuhr zachęca do udziału w wyborach. „Twój głos liczy się tak samo jak Holland czy bp Jędraszewskiego”

„Środowisko filmowe na Festiwalu w Gdyni dało jasny, mocny, głos. Duma! Brawo Dawid Ogrodnik! Brawo Agnieszka Holland! Brawo filmowcy!” – napisał aktor na swoim profilu na Facebooku komentując rozdanie nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Aktor wykorzystał okazję, aby zachęcić do udziału w wyborach parlamentarnych, które zostaną przeprowadzone 13 października. „Z pewnością za trzy tygodnie damy wyraz swojemu niezadowoleniu przy urnach. Ja z pewnością też. Czy znów ponad połowa Was zostanie w domach? Czujecie się zniechęceni? Uważacie, że wszystko to jedno, wielkie bagno? Nieprawda! Zróbcie ten naprawdę niewielki wysiłek: zobaczcie, kto kandyduje z Waszego okręgu” – zaapelował Maciej Stuhr.

Aktor zachęcał także, aby nie głosować tylko i wyłącznie na „jedynki” list wyborczych. „Nie głosujcie wyłącznie na liderów i »jedynki«. Jestem przekonany, że na każdej liście, niezależnie od poglądów, znajdziecie wartościowe osoby, które chcą dokonać takich zmian, jak Wy! Czy w kulturze (jak w moim środowisku), czy w ekologii (jak w środowisku nas wszystkich), czy w każdej innej, interesującej Was dziedzinie życia. Znajdziecie ich w internecie, na Fejsie, w drodze pociągiem, czy stojąc na przystanku. Idźcie na wybory! Zaciągnijcie co najmniej jeszcze jedną osobę! Kilka osób. To jest ten moment! Twój głos liczy się tak samo jak mój, Prezydenta Dudy, biskupa Jędraszewskiego, czy Agnieszki Holland. Do boju!” – dodał Maciej Stuhr.

