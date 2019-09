PSL przedstawia „Pakt dla zdrowia”. „Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6,8 procent PKB rocznie”

PSL-Koalicja Polska obiecuje gruntowną reformę służby zdrowia i przedstawiła „pakt dla zdrowia”. Wśród głównych postulatów – zdecydowany wzrost nakładów na służbę zdrowia – do 6,8 procent PKB rocznie, podniesienie pensji osób wykonujących zawody medyczne, a także szybsza diagnostyka. PSL-Koalicja Polska wzywa też wszystkie siły polityczne do podpisania paktu i wspólnych działań na rzecz naprawy służby zdrowia.

– Polska wydaje na chwilę obecną 4,9 procent PKB na służbę zdrowia. My postulujemy, że minimum do którego powinniśmy dojść w roku 2020, czyli za rok, to jest 6,8 procent. To nie od razu wyrówna straty, które ponieśliśmy w ostatnich latach, ale będzie krokiem w dobrym kierunku. Brakuje nam wielu tysięcy lekarzy specjalistów. I oni się od razu nie pojawią, ale jeśli podniesiemy płace dla pielęgniarek, lekarzy i dla ratowników medycznych o jakieś 30 procent, to jest szansa na to, że za kilka lat będziemy mieli służbę zdrowia na dużo lepszym poziomie. – tłumaczył Władysław Teofil Bartoszewski, kandydat PSL w wyborach do Sejmu z listy warszawskiej.

Czytaj także:

Prymas Polak o słowach Kaczyńskiego: Nie mają nic wspólnego z nauką Kościoła