Morawiecki: PiS nie walczy z przedsiębiorcami. Pomaga tworzyć klasę średnią

W opublikowanym w poniedziałek 23 września wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita”, Mateusz Morawicki zapewnia, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy dla przedsiębiorców najlepsze możliwe warunki rozwoju, wbrew oskarżeniom, które wysnuwa opozycja. „Gdybyśmy walczyli z przedsiębiorcami, to czy obniżylibyśmy CIT dla małych spółek z 19 do 9 proc. czy teraz proponowali mikrofirmom obniżkę obciążeń ZUS-owskich o blisko 500 zł miesięcznie? Narracja KO kompletnie się nie klei” – twierdzi premier.

Morawiecki pytany był również o zapowiadany przez PiS skokowy wzrost płacy minimalnej. – Płaca minimalna, dopiero przez nas tak mocno już ruszona, skłoniła do myślenia kompleksowo o gospodarce. Generalnie całość wzrostu płac jest spójna z tempem podnoszenia płacy minimalnej – mówi premier przekonany, że wzrost płacy minimalnej przeniesie się na wszystkie wynagrodzenia – Wzrost płacy minimalnej skłania przedsiębiorców do lepszego usprzętowienia każdego miejsca pracy, do podnoszenia kwalifikacji pracowników, a w konsekwencji do wyższej efektywności pracy – podkreśla.

Premier zapowiedział w wywiadzie, że przepisy wprowadzające ulgę na ZUS dla właścicieli małych firm mają być uchwalone jeszcze w październiku lub listopadzie, tak, żeby zasady obowiązywały jak najszybciej. – Dwa podstawowe kryteria to przychód i dochód. Przychód to 10 tys. zł i wzięliśmy pod uwagę wszystkie firmy, które orientacyjnie go mają. Jednocześnie dochód to do 6 tys. miesięcznie – kryterium dochodowe ma być również zabezpieczeniem dla firm na wypadek spowolnienia gospodarczego. – Tego nie życzę, ale gdy ten dochód będzie spadał, to więcej firm „załapie się" na niższy ZUS – zapewnia premier.

Jednocześnie Morawiecki zapowiada, że zapisane w budżecie zniesienie 30-krotności składek na ZUS jest raczej przesądzone, chociaż ostateczna decyzja należy do Sejmu. Premier zdaje też sobie sprawę, że część osób może na takie rozwiązanie „ zareagować innymi formami pracy ”.

Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej” pytał też premiera o wpływ rządów Prawa i Sprawiedliwości na klasę średnią. – PiS jest partią klasy średniej, jest partią, która pomaga tworzyć klasę średnią w najszybszym tempie w ostatnich 30 latach – twierdzi Morawiecki. – Przez naszą politykę promocji małych i średnich firm, mikrofirm, niższego ZUS, 500+ dla wszystkich rodzin tworzymy tę klasę średnią, włączając w podział owoców wzrostu coraz szersze grupy ludzi. Chcemy zapewnić im komfort życia, bezpieczeństwo zawodowe, możliwość dokształcania siebie i dzieci w stopniu nieporównywalnym do tej pory. A to są parametry socjologicznie opisywane jako atrybut klasy średniej – podkreślił szef rządu. – Jesteśmy partią klasy średniej – dziś bym PiS opisał w ten sposób. Prawo i Sprawiedliwość jest partią rodzącej się szerokiej klasy średniej – dodał.

