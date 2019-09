Klaudia Jachira zostanie skreślona z listy KO? Nitras: Wydaje mi się, że tak się powinno stać

Przypomnijmy, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej została sfotografowana przed pomnikiem wraz z innymi kobietami trzymającymi transparent „Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege” . W tle widać kanoniczny napis: „Bóg Honor Ojczyzna” . Głos w sprawie kontrowersyjnego zachowania blogerki startującej z 13 miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej zabrało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych działające w Krakowie.

„To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą” – czytamy w liście otwartym do mediów podpisanym przez rzecznika Porozumienia dra Jerzego Bukowskiego. Kombatanci pisali o „skandalu” i zaapelowali do władz Koalicji Obywatelskiej o skreślenie ze swoich list kandydatki w wyborach parlamentarnych. Sama zainteresowana broniła swojego postępowania, wskazując, jak ważna jest świadomość zmian klimatycznych. Hasło „Bóg Honor Ojczyzna” nazwała „nacjonalistycznym” .

Czytaj także:

Kombatanci reagują na zachowanie Klaudii Jachiry. Apelują o skreślenie jej z listy KO

Nitras: Zrobiła krzywdę sobie i nam wszystkim