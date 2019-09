Która partia ma program najbliższy twoim poglądom? Podpowie Latarnik Wyborczy

Można traktować to jako ciekawostkę, można jako pomoc przy głosowaniu. Dziesiąta edycja Latarnika Wyborczego jest już dostępna w internecie i być może warto poświęcić te kilkadziesiąt sekund, by upewnić się co do swoich wyborów 13 października.

W październikowych wyborach do Sejmu i Senatu wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Największe szanse na wejście do parlamentu mają kandydaci startujący z list PiS, KO, Lewicy, PSL i Konfederacji. Program którego z tych ugrupowań jest jednak najbliższy waszym poglądom? Z pomocą w tym przypadku przychodzi Latarnik Wyborczy – prosty internetowy quiz, oparty na odpowiedziach poszczególnych komitetów. Jak przygotowywany jest Latarnik Wyborczy? „Centrum Edukacji Obywatelskiej od 14 lat, przed każdymi wyborami, przygotowuje zestaw pytań dotyczących najbardziej aktualnych tematów życia publicznego. Następnie pytania te przekazujemy do sztabów wyborczych i na podstawie odpowiedzi polityków tworzymy Latarnika Wyborczego” – wyjaśniają twórcy testu. Na specjalnej stronie internetowej można zapoznać się z odpowiedziami poszczególnych komitetów oraz zapoznać się z „pogłębionymi” komentarzami partii. Jak liczone są punkty? „Latarnik dostarcza użytkownikowi wynik w postaci wykresu procentowej zgodności jego odpowiedzi z odpowiedziami zadeklarowanymi przez poszczególne sztaby wyborcze” – informują twórcy sondy. „Za udzielenie na pytanie takiej samej odpowiedzi przez użytkownika i komitet (zgadzam się – zgadzam się lub nie zgadzam się – nie zgadzam się), do pytania przypisywane są 3 punkty. W sytuacji gdy komitet bądź użytkownik zadeklaruje, że ma zdanie w jakiejś kwestii, a druga strona wybierze odpowiedź nie mam zdania, w pytaniu przypisywany jest 1 punkt. Gdy zarówno komitet jak i użytkownik zadeklarują, że nie mają zdania, za pytanie przypisywane są 2 punkty. W przypadku odpowiedzi sprzecznych w pytaniu przypisywane jest 0 punktów” – wyjaśniają dalej. „Uzyskana w ten sposób suma punktów za wszystkie pytania, dzielona jest przez maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę punktów i przedstawiona w procentach daje wynik” – czytamy. Czytaj także:

