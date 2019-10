Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Podział okręgów wyborczych

Już w niedzielę 13 października pójdziemy do urn, by wybrać swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Z racji, że przed wyborami pojawiają się pytania o to, ilu posłów i senatorów wybieramy warto przypomnieć, że w Sejmie przewidziano 100 mandatów, a w Senacie 460. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do 21.

Wybory do Sejmu - okręgi wyborcze w Polsce

Dolnośląskie:

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Kujawsko-Pomorskie:

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Lubelskie:

Okręg nr 6

Okręg nr 7

Lubuskie:

Okręg nr 8

Łódzkie:

Okręg nr 9

Okręg nr 10

Okręg nr 11

Małopolskie:

Okręg nr 12

Okręg nr 13

Okręg nr 14

Okręg nr 15

Mazowieckie:

Okręg nr 16

Okręg nr 17

Okręg nr 18

Okręg nr 19

Okręg nr 20

Opolskie:

Okręg nr 21

Podkarpackie:

Okręg nr 22

Okręg nr 23

Podlaskie:

Okręg nr 24

Pomorskie:

Okręg nr 25

Okręg nr 26

Śląskie:

Okręg nr 27

Okręg nr 28

Okręg nr 29

Okręg nr 30

Okręg nr 31

Okręg nr 32

Świętokrzyskie:

Okręg nr 33

Warmińsko-Mazurskie:

Okręg nr 34

Okręg nr 35

Wielkopolskie:

Okręg nr 36

Okręg nr 37

Okręg nr 38

Okręg nr 39

Zachodniopomorskie:

Okręg nr 40

Okręg nr 41

Wybory do Senatu - okręgi wyborcze w Polsce

Wybory do Senatu opierają się na jednomandatowych okręgach wyborczych. Co za tym idzie, z każdego okręgu wybierany jest jeden przedstawiciel w wyższej izbie parlamentów.

Dolnośląskie: Okręgi od nr 1 do 8

Kujawsko-Pomorskie: Okręgi od 9 do 13

Lubelskie: Okręgi od 14 do 19

Lubuskie: Okręgi od 20 do 22

Łódzkie: Okręgi od 23 do 29

Małopolskie: Okręgi od 30 do 37

Mazowieckie: Okręgi od 38 do 50

Opolskie: Okręgi od 51 do 53

Podkarpackie: Okręgi od 54 do 58

Podlaskie: Okręgi od 59 do 61

Pomorskie: Okręgi od 62 do 67

Śląskie: Okręgi od 68 do 80

Świętokrzyskie: Okręgi od 81 do 83

Warmińsko-Mazurskie: Okręgi od 84 do 87

Wielkopolskie: Okręgi od 88 do 96

Zachodniopomorskie: Okręgi od 97 do 100

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu?

Po złożeniu podpisu na spisie wyborców uprawniony do głosowaniu otrzymuje dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu. W wyborach do Sejmu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Przyczyną nieważności głosu, jest:

oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,

postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Warto pamiętać, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Numery poszczególnych komitetów wyborczych

Losowanie numerów list komitetów wyborczych odbyło się miesiąc przed wyvorami, a dokładnie 13 września. Poinformowano wówczas, że we wszystkich 41 okręgach wyborczych listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. Numery list poszczególnych komitetów przypadają następująco: